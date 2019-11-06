06.11.2019 - 19:36 |
Cici Babam filmi konusu nedir? Cici Babam filmi oyuncuları kimlerdir?
2018 yılında gösterime giren ve Onur Atila, Özgür Aydın, Onur Buldu ve Uğur Bilgin gibi oyuncuların yer aldığı komedi filmi Cici Babam, bu akşam ekranlara geliyor. Peki merakla araştırılan Cici Babam filmi konusu nedir? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
CİCİ BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?
Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Cici Baba kendini kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Güldür Güldür Show ekibinin kaleminden çıkan bu unutulmayacak komedi, izleyiciyi kahkahanın hiç durmayacağı bir serüvene davet ediyor.
CİCİ BABAM FİLMİ OYUNCULARI
Onur Atila, Özgür Aydın, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Derya Karadaş, Aslı İnandık, Mahir İpek, Arif Erkin Güzelbeyoğlu.