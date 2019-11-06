Cici Babam filmi konusu nedir? Cici Babam filmi oyuncuları kimlerdir?

CİCİ BABAM FİLMİ KONUSU NEDİR?



Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Cici Baba kendini kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Güldür Güldür Show ekibinin kaleminden çıkan bu unutulmayacak komedi, izleyiciyi kahkahanın hiç durmayacağı bir serüvene davet ediyor.

CİCİ BABAM FİLMİ OYUNCULARI



Onur Atila, Özgür Aydın, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Derya Karadaş, Aslı İnandık, Mahir İpek, Arif Erkin Güzelbeyoğlu.