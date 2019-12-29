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29.12.2019 - 11:58 | | AA

Çift kol nakledildi yıllar sonra ilk kez tokalaştı!

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çift kol nakli ameliyatı yapılan Yusuf Oğuz Şimşek, doktoruyla tokalaşmanın heyecanını yaşadı.

Çift kol nakledildi yıllar sonra ilk kez tokalaştı!

Kentte 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi  Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip  tarafından çift kol nakli yapılan 25 yaşındaki Şimşek'in hastanedeki tedavisi  sürüyor.

Kollarını kaldırıp indirme gibi hareketleri yapmaya başlayan, güçlenmesi için her gün fizik tedavi gören Şimşek'i ailesi ve arkadaşları yalnız  bırakmıyor. Kolları olmadan geçirdiği 4,5 yılda yapamadıklarını da yavaş yavaş  yapmanın keyfini çıkaran Şimşek, yeni kollarıyla ilk kez, kendisiyle serviste ilgilenen doktoru Yunus Emre Şeker ile tokalaştı.

Hastaneden organ nakli için arandıktan sonra ameliyat öncesi gereken  imzayı sol ayak başparmağı ile atarak hayallerine açılan kapıyı aralayan Şimşek,  yaşadığı zorlu günlerde kendisini en çok insanların bakışlarının  üzdüğünü söyledi.

Kollarının olmadığını görenlerin kendisine üzülerek baktığını anlatan  Şimşek, hep nakil olacağı günün hayalini kurarak hayata tutunduğunu dile getirdi.

SEVİNCİNDEN NE YAPACAĞINI BİLEMEMİŞ

Şimşek, hiç umudunu kaybetmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ömer ve Özlenen hocam hep beni motive etti. 'Bu nakli sana yapacağız,  merak etme' dediler. Bir gece telefon çaldı ve bir bağışçı olduğunu, nakil gerçekleştirileceğini belirttiler. Çok mutlu oldum. Heyecanlandım. Umutla  hastaneye koştuk. Ameliyata girdim, çıktım. Ellerimi ilk gördüğümde büyük  mutluluk hissettim. Sevincimden ne yapacağımı bilmiyordum. Zaman geçtikçe  ihtiyaçlarımı kendim görebileceğim. Otomobilleri çok seviyordum. 4,5 yıldır en çok otomobil kullanmanın özlemini çekmiştim. Kollarımı tam anlamıyla kullanmaya  başlayınca ilk işim otomobil kullanmak olacak. Yemeği artık kendim yiyeceğim.  Kaşık, çatal tutmayı özledim. Yapamadığım her şeyi özledim. Yıllar sonra  birisiyle tokalaştım. Güzel bir his."

OĞLUNUN KULLANDIĞI OTOMOBİLLE GEZMEK İSTİYOR

Baba Mustafa Şimşek de 4,5 yıllık süreçte ailecek zorlu günler  yaşadıklarını ifade etti.

Hocaların sayesinde bu kötü günleri geride bıraktıklarını aktaran  Şimşek, "Kolları ilk gördüğümüzde çok mutluyduk. Oğlumun kullandığı otomobille  gezmek istiyorum. Sofraya oturduğumuzda kendi yemeğini yemesi bile bize ayrı bir  mutluluk verir. Bayramlarda elimi öpmesini, ilerde evlendiğinde çocuklarının  elinden tutarak yürümesini çok istiyorum." diye konuştu.

Şimşek, insanların organ bağışında daha duyarlı olması gerektiğini  kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi  Bölümü'nden doktor Yunus Emre Şeker, Ömer ve Özlenen Özkan ile ekibi tarafından  hastanede 10 kompozit doku nakli yapıldığını hatırlattı.

Yusuf'un ailesi tarafından oldukça pozitif desteklenen bir genç  olduğunu vurgulayan Şeker, "Beklentimiz onun hareket etmesi, günlük ihtiyaçlarını  giderebilecek seviyeye gelmesi. Araba da kullanabilecek, hayali olan birçok işi  yapabilecek. Güzel günler Yusuf'u bekliyor." dedi.

 

 

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