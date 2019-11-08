‘Çiftçinin yüzünü biz güldüreceğiz’

Kılıçdaroğlu, geçen salı TBMM grup toplantısının ardından Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinden gelen konuklarını ağırladı. Ağırlıklı olarak çiftçi kadınlardan oluşan gruba, Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç eşlik etti.



Edinilen bilgilere göre görüşmede kadınlar, üretimde yaşadıkları zorlukları anlattı. Kılıçdaroğlu’nun da, “Çiftçi perişan vaziyette. Hepsini biliyorum. Tarımsal desteklemeler yetersiz. Anayasa’da öngörülen destekleme oranı da çiftçilere verilmiyor. Maliyetler sürekli artıyor bu nedenle çiftçiler üretim yapamaz noktaya geliyor” ifadelerini kullandığı bildirildi. CHP iktidarında üreticinin yüzünü güldüreceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye’nin her alanında sorun var. Bütün bu sorunların çözülmesi için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz sonuna kadar sürecek” dediği aktarıldı.