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08.11.2019 - 07:50 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

‘Çiftçinin yüzünü biz güldüreceğiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehirli üretici kadınlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında “çiftçinin yüzünü güldürecekleri” vaadinde bulundu.

‘Çiftçinin yüzünü biz güldüreceğiz’

Kılıçdaroğlu, geçen salı TBMM grup toplantısının ardından Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinden gelen konuklarını ağırladı. Ağırlıklı olarak çiftçi kadınlardan oluşan gruba, Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç eşlik etti.

Edinilen bilgilere göre görüşmede kadınlar, üretimde yaşadıkları zorlukları anlattı. Kılıçdaroğlu’nun da, “Çiftçi perişan vaziyette. Hepsini biliyorum. Tarımsal desteklemeler yetersiz. Anayasa’da öngörülen destekleme oranı da çiftçilere verilmiyor. Maliyetler sürekli artıyor bu nedenle çiftçiler üretim yapamaz noktaya geliyor” ifadelerini kullandığı bildirildi. CHP iktidarında üreticinin yüzünü güldüreceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye’nin her alanında sorun var. Bütün bu sorunların çözülmesi için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz sonuna kadar sürecek” dediği aktarıldı. 

Şişli’de kontrolden çıkan araç, evin salonuna girdiistanbul Şişli’de¸ sokaktan dönüş alan otomobil, kontrolden çıkarak bir evin salonuna girdi. O sırada salonda televizyon izleyen ev sahibi neye uğradığını şaşırırken, şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmadı.
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