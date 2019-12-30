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30.12.2019 - 11:44 | | AA

Çifte cinayet sanığının cezası 25 yıldan 30 yıla çıkarıldı!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yöneticisi olduğu apartmanın işleriyle ilgili tartıştığı kişi ile kayınpederini silahla öldüren, bir kişinin de seken mermi nedeniyle yaralanmasına neden olan sanığın ilk derece mahkemesinde aldığı 25 yıl hapis cezası, 30 yıl 10 aya yükseltildi.

Çifte cinayet sanığının cezası 25 yıldan 30 yıla çıkarıldı!

İtiraz üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinde görülen  davanın duruşmasına tutuklu sanık Hacı Murat Konuk (39), maktuller Ali Çelik ve  kayınpederi Hilmi Şen'in yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Savunmasını yapan Konuk, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce çardakta dayak yedim. Eşime peçeteye sarılı salata gönderip  küfrettiler. Ben evliya ve makine değilim. Ben onları vuracak olsam 16 yıldır ruhsatlı tabancam var, yukarı çıkar, vururdum. Karımın yanında beni dövdüler. Olay anında karımın çığlıklarından dövüldüğünü düşündüm. 5 kat yukarıdan aşağıya  indiler. Anlık oldu, benim silahım 18 mermi kapasitelidir. Silahı 9 mermiyle  polise teslim ettim. Ambulansı ve polisi ben aradım. Olayın mağduru benim ve  tahliyemi istiyorum."

Toplanan deliller sonucunda ilk derece mahkemesinin 25 yıl hapis  kararındaki ağır tahrik hükmünü kaldıran Daire üyeleri, sanığa "kasten öldürme ve  yaralama" suçlarından 30 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

OLAY

Güzelyalı Siteler Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki bir apartmanın  yöneticisi olan Hacı Murat Konuk, 10 Ocak 2018'de gece köpeğinin havlayarak  çevreye rahatsızlık vermesi nedeniyle bina sakinlerinden Ali Çelik (33) ve  kayınpederi Hilmi Şen (55) ile kavga etmişti. Konuk'un tabancayla ateş etmesi  sonucu Çelik ve Şen ile olay yerinde bulunan Yasin Uzal yaralanmıştı.

Çelik kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesinde, Şen ise özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Polise teslim olmasının ardından tutuklanan Konuk, ilk derece  mahkemesince 25 yıl hapse mahkum edilmişti. Konuk'un avukatları, cezayı fazla  bularak kararın temyizi için Bursa Bölge Adliye Mahkemesine başvurmuştu.

 

 

 

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