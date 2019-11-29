Çifteler’de faciadan dönüldü

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’in öğrenci ve öğretmenlerini Eskişehir’den Çifteler ilçesine taşıyan servis minibüsün şoförü, yola kontrolsüz çıkan kamyona çarpmamak için manevra yapınca araç şarampole düştü. Kazada başını çarpan 1 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenci kaldırıldığı Çifteler Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Balon balığının "ilaç için" ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdiAkdeniz ve Ege sularında son yıllarda sıkça görülmeye başlanan ve balık türlerinin azalmasına yol açan balon balıklarının ilaç yapımı için ihraç edilmesine ilişkin çalışma yürütüldüğünün açıklanması balıkçıları heyecanlandırdı.