Çiğ köfte tarifi | Çiğ köfte nasıl yapılır?

Şanlıurfa yöresine ait olan çiğ köftenin çok iyi yoğurulması gerekmektedir. Ayrıca içerisinde bulunan bulgurun şişme özelliğinden dolayı da bekletilmeden tüketilmesi tavsiye edilir. İşte kolay çiğ köfte tarifi...

KOLAY ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ

-1,5 su bardağı ince bulgur

-2 adet orta boy soğan

-2 diş sarımsak

-2 yemek kaşığı biber salçası

-2 yemek kaşığı domates salçası

-2 yemek kaşığı isot

-1 tatlı kaşığı pul biber

-2 yemek kaşığı nar ekşisi

-Kimyon

-Tuz

ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI

Bulguru üzeri bir parmak geçecek kadar kaynar su ile ıslatıp bir saat dinlendirin. Ardından rendelenmiş soğan sarımsak ve diğer tüm malzemeleri katıp iyice yoğurun. Şekil verirken elinize yapışmaması için zeytinyağı kullanabilirsiniz. İçerisine maydanoz da koyulabilir.