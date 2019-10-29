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29.10.2019 - 14:15 | | AA

Çiğdem son yolculuğuna uğurlandı!

Kayseri'de, birlikte yaşadığı kişi tarafından  bıçaklanarak öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

Çiğdem son yolculuğuna uğurlandı!

Merkez Talas ilçesinde birlikte yaşadığı erkek tarafından bıçaklanarak  öldüren 28 yaşındaki iki çocuk annesi Çiğdem Tokgöz'ün cenazesi, yakınları  tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Hunat Camisine getirildi.

Burada Tokgöz'ün cenaze namazı kılınarak helallik alındı.

Cenaze törenine, Tokgöz'ün yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve  vatandaşlar katıldı.

Çiğdem Tokgöz'ün annesi ise kızının tabutunun cenaze aracına  götürülüşü sırasında "Kadın katilleri. İdam istiyorum. Ocağımızı yaktınız, iki  çocuğunu ortada koydunuz. Başkalarının canı da mı gitsin? Nasıl kıydın yavruma?"  dedi.

Tokgöz'ün cenazesi, İldem Mezarlığı'nda defnedildi.

OLAY

Kayseri'nin merkez Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Deliçay 2.  Sokak'taki evde, dün, A.A. ile birlikte yaşadığı Çiğdem Tokgöz arasında henüz  bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda A.A, Tokgöz'ü  bıçaklayarak öldürmüştü.

 

 

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