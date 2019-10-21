MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemCiğerci’ye uzaklaştırma
21.10.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul

Ciğerci’ye uzaklaştırma

Model ve oyuncu Özlem Parlu, kendisini darp ve tehdit ettiği iddiasıyla şarkıcı Selin Ciğerci’den şikayetçi oldu.

Ciğerci’ye uzaklaştırma

Şarkıcı Ciğerci nişanlısı futbolcu Gökhan Çıra’ya sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettiği model-oyuncu Parlu ile bir mekanda tartışmış ardından da çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak ifşa etmişti. Bu olayın ardından Parlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu. Parlu’nun avukatı Levent Karakoç suç duyurusu dilekçesinde, müvekkili Parlu’nun bir düğündeyken şüpheli Ciğerci’nin müvekkilinin üzerine atlayarak boğazını sıktığını, ikinci olayda ise başka bir mekanda müvekkilinin üzerine bulduğu birtakım ahşap aksesuarları fırlatmaya çalıştığını anlattı. Ayrıca dilekçede, Ciğerci’nin Parlu’ya ait instagram şifresini kırmaya çalıştığı, whatsapp hesabının da kapatılması için başka telefonlardan defalarca girilmeye çalışıldığı anlatıldı. 

Özlem Parlu savcılığa verdiği ifadesinde, Ciğerci’nin erkek arkadaşı Gökhan Çıra’nın kendisine bir mekanda selam verdiğini bunun üzerine kendisinin de birkaç kez mesaj attığını belirterek, “Selin Ciğerci bu mesajları görmüş” dedi. Ciğerci’nin kendisini iki kez gittiği mekanlarda bastığını ifade eden Parlu, herkesin içerisinde kendisine tehdit ve hakaret ederek saldırdığını söyledi. 

Ciğerci’ye uzaklaştırma

Hapis istendi

Dilekçede, Selin Ciğerci’nin “Kasten yaralama”, “Kasten yaralamaya teşebbüs”, “Hakaret”, “Tehdit”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlarından dava açılması istendi. Dilekçede ayrıca Parlu için koruyucu tedbir kararları verilmesi istenerek Ciğerci hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılması talep edildi.

 

Lastiği fırladı! Her şey yola döküldü...Ankara'da, seyir halindeyken lastiği yerinden çıkan meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada, meyve ve sebzeler yola dökülürken, sürücü hafif yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Terör örgütüne 3 ilde darbe! Biri gri listede 7 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne 3 ilde darbe! Biri gri listede 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur var mı? (21 Ekim)

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur var mı? (21 Ekim)

Yardıma diye giden şoförün arabasında patlama

Yardıma diye giden şoförün arabasında patlama

Sıradaki Haber