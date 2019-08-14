Ciğerlerimiz yanıyor faili meçhul kalıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) verilerine göre, Türkiye’de 2018 yılında 2 bin 167 orman yangını meydana geldi. Geçen yıl çıkan yangınlarda 5 bin 644 hektar alan kül oldu. Orman yangınlarının çıkış nedenine bakıldığında ise, kayıtlarda 969 orman yangının nedeni “faili meçhul” olarak gösterildi. Orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında ikinci sırada 693 yangınla ihmal, 413 yangınla doğal nedenler ve 92 yangınla kasıt geliyor.

OGM’nin verilerine göre 2009-2018 yıllarını kapsayan dönemde orman yangınlarının çıkış nedenlerinde insan faktörü ön planda. İstatistiklerde yangınların yüzde 12’sinin yıldırım kaynaklı olduğu belirtilirken, geriye kalan yüzde 88 “insan kaynaklı” olarak kayıtlarda yer alıyor. OGM verilerine göre 2019 yılı başından bugüne bin 229 orman yangını meydana geldi. Çıkan yangınlarda zarar gören ormanlık alan büyüklüğü ise Temmuz ayı itibariyle bin 419 hektara ulaştı.

Son 10 yılda çıkan yangınlar

OGM’nin verilerine göre, 2009- 2019 yılları arasında küçük ve büyük çapta toplam 25 bin 107 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda, toplam 68 bin 66 hektar alan zarar gördü.

Yıllara göre çıkan yangın sayısı ve zarar gören alanların büyüklüğü şöyle:

- 2009: Bin 793 orman yangını (345’i faili meçhul),4 bin 679 hektar.

- 2010: Bin 861 orman yangını (573’ü faili meçhul), 3 bin 317 hektar.

- 2011: Bin 954 orman yangını (604’ü faili maçhul), 3 bin 612 hektar.

- 2012: 2 bin 450 orman yangını(944’ü faili meçhul), 10 bin 454 hektar.

- 2013: 3 bin 755 orman yangını(bin 818’i faili meçhul), 11 bin 456 hektar.

- 2014: 2 bin 149 orman yangını (893’ü faili meçhul), 3 bin 117 hektar.

- 2015: 2 bin 150 orman yangını (961’i faili meçhul), 3 bin 219 hektar.

- 2016: 3 bin 188 orman yangını (Bin 731’i faili meçhul), 9 bin 156 hektar.

- 2017: 2 bin 411 orman yangını (Bin 280’i faili meçhul), 11 bin 993 hektar.

- 2018: 2 bin 167 orman yangını (969’u faili meçhul), 5 bin 644 hektar.

- 2019: Yılın başından itibaren bin 229 orman yangınında bin 419 hektardan fazla alan zarar gördü.

‘Rüzgârla büyüyor’

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, son dönemde artan yangınlarda rüzgarın etkili olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi:

“Rüzgarın hızı yangının yayılımını artırıyor. Orman yangınlarında nem unsuru da çok önemli özellikle ağustos ayında yüksek sıcaklıklara bağlı olarak nem oranını düşmesi ve ağaçların kuruması yangınları tetikliyor. Yaz aylarında Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde meltemlerin etkisi yangınların büyümesinde en büyük etken haline geliyor. Rüzgar aynı zamanda yangına müdahaleyi de aksatıyor. Örneğin gece dağdan esen rüzgar akımları, öğlen güneye dönüp, güneyden esmeye başlıyor. Ekipler, bu durumda müdahale etmekte zorlanırken yangın da yön değiştirmiş oluyor. Marmara’da görülen son yangınlarda rüzgar karakteristiği önemli. Birkaç gündür sert esen bir akım söz konusu. Bu mevsimde ormanlık alanlarda çok dikkatli olmak izmarit, mangal ateşi gibi etkenlerin yangına neden olduğunu unutmamak gerekir.”