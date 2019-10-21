MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇığlıkları duyan dışarı koştu!
21.10.2019 - 12:31 | | DHA

Çığlıkları duyan dışarı koştu!

İstanbul Sultangazi'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Çığlıkları duyan dışarı koştu!

Sultangazi Cebeci Mahallesi 2471. sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 11.00'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Görgü tanığı Müslüm Aslan, "Biz binanın en alt katında çalışıyoruz. Bir çığlık duyduk. Baktık çatı yanıyor. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye geldi. Kısa sürede söndürdü. Bir can kaybı ya da yaralanan yok" dedi.

 

 

Modacı Tuğçe için ABD'de kayıp ilanı verilmişti... Gerçek ortaya çıktı!ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Tuğçe Taş'tan, 14 Ekim'den beri haber alınamıyordu. İstanbul'da yaşayan kardeşi Tuğberk Taş, ablasının kendilerini aradığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.Tuğberk Taş, "Telefonu kaybolmuş aslında... Sadece biraz kafasını dinlemeye ihtiyaçı varmış, o yüzden de çok büyütülecek bir şey olmadığını anladık" dedi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BİM aktüel ürünler kataloğu! 25 Ekim BİM aktüel ürünler

BİM aktüel ürünler kataloğu! 25 Ekim BİM aktüel ürünler

57 yaşındaki kadına tecavüz girişiminde bulunan sanık: Pişmanım

57 yaşındaki kadına tecavüz girişiminde bulunan sanık: Pişmanım

Tecavüz skandalında iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Tecavüz skandalında iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Gökçe Akyıldız kimdir? Kaç yaşında?

Gökçe Akyıldız kimdir? Kaç yaşında?

Sıradaki Haber