Çılgın Hırsız filmi konusu ve başrol oyuncuları

Çılgın Hırsız filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2010 yılında vizyona giren Çılgın Hırsız filminin başrollerinde Steve Carell, Jason Segel, Russel Brand, Julie Andwers, Will Arnett, Kristen Wiing, Miranda Cossgrove, Dana Gaier yer alıyor.

ÇILGIN HIRSIZ FİLMİ KONUSU

Gru adındaki kafası karışık ve kötü yürekli kişinin en büyük hayali dünyanın uydusu Ay'ı ele geçirmektir. Aslında etrafı barış ve huzurla bezeli, renk renk çiçeklerle çevrili, güleryüzlü komşuluk ilişkilerinin sürdüğü bu varoş semtinde sükuneti bozan tek olgu Gru'nun bu hırslı halidir. Bu banliyöde, bu yaşantıyı bozacak bir sır vardır, bu sır Gru'nun kötü emelleridir.

Banliyönün en bakımsız ve çirkin evinde yaşayan Gru, küçük köleleri ile birlikte dünyanın kaderini değiştirecek bu planını uygulamaya sokmak için son hazırlıklarını yapmaktadır. Gru, dünyanın uydusu Ay’ı çalmayı kafaya koymuştur bir kere! Üç küçük yetim olan Margo, Edith ve Agnes, bu habis ruhlu adamla karşılaştıklarında ise, hiç kimsenin göremediği bir ayrıntıyı fark ederler: Gru onlar için potansiyel bir baba adayıdır.