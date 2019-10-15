Cinayet 5 yÄ±l sonra aydÄ±nlandÄ±...

Olay, 4 AÄŸustos 2014 yÄ±lÄ±nda Buldan ilÃ§esinin DoÄŸankÃ¶y Mahallesi'nde Ã¼zÃ¼m baÄŸÄ±nda meydana gelmiÅŸti. 2 Ã§ocuk babasÄ± Ã§iftÃ§ilik yapan Veli TaÅŸdÃ¶ÄŸen, kendisine ait Ã¼zÃ¼m baÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken tabancayla aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¼zÃ¼m baÄŸÄ±nda olan eÅŸi AyÅŸe TaÅŸdÃ¶ÄŸen (35) jandarma tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ancak ifadesinde eÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili ateÅŸ eden kiÅŸiyi gÃ¶rmediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. AyÅŸe TaÅŸdÃ¶ÄŸen, daha sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Cinayete kurban giden Veli TaÅŸdÃ¶ÄŸenin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi faili meÃ§hul kalmÄ±ÅŸtÄ±.Â

JASAT, YASAK AÅžKI ORTAYA Ã‡IKARDI, CÄ°NAYET 5 YIL SONRA Ã‡Ã–ZÃœLDÃœ

Denizli Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±de SuÃ§ AraÅŸtÄ±rma Timi (JASAT), 5 yÄ±ldÄ±r faili meÃ§hul kalan ve Ã§Ã¶zÃ¼lemeyen Veli TaÅŸdÃ¶ÄŸenin cinayet dosyasÄ±nÄ± tekrar ele aldÄ±. OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼zÃ¼m baÄŸÄ±nda Jandarma Olay Yeri Ä°nceleme Timleriyle birlikte JASAT ekipleri tekrar inceleme yaptÄ±, deliller detaylÄ± ÅŸekilde ele alÄ±ndÄ±. JASAT ekibi,Â Veli TaÅŸdÃ¶ÄŸen cinayeti ile ilgili eÅŸi AyÅŸe TaÅŸdÃ¶ÄŸen'in Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Olayla ilgili tekrar DoÄŸankÃ¶y Mahallesinde Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin ifadesi alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili AyÅŸe TaÅŸdÃ¶ÄŸenin Ã§eliÅŸkili ifadeler vermesi Ã¼zerine soruÅŸturma derinleÅŸtirildi. OlayÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 6 aydÄ±r Ã§alÄ±ÅŸma yapan jandarma ekibi, AyÅŸe TaÅŸdÃ¶ÄŸen'in yasak aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±.Â Â

EÅžÄ° VE Ä°KÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ° TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruÅŸturma kapsamÄ±nda AyÅŸe TaÅŸdÃ¶ÄŸen'in ardÄ±ndan 5 yÄ±l Ã¶nce yasak aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± akrabasÄ± Arif TaÅŸdÃ¶ÄŸen de (35) gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AyÅŸe TaÅŸdÃ¶ÄŸen'in 2017 yÄ±lÄ±nda doÄŸan Ã§ocuÄŸunun babasÄ± olan ve cinayetle ilgili bilgisi olduÄŸu tespit edilen Arif TaÅŸdÃ¶ÄŸen'den sonraki sevgilisi ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§ocuÄŸunun babasÄ± Ã–mer Yorulmaz da (45) gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Adliyeye sevk edilen AyÅŸe TaÅŸdÃ¶ÄŸen cinayete azmettirmek iddiasÄ±yla,Â Arif TaÅŸdÃ¶ÄŸen adam Ã¶ldÃ¼rmek iddiasÄ±yla ve Ã–mer Yorulmaz ise olayÄ± gizlemek iddiasÄ±yla Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklandÄ±.Â

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