‘Cinayeti tasarladığı tespit edilemedi’

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında; neden “tasarlama” ve “canavarca hisle öldürmek” suçundan hüküm verilmediğine ilişkin sanığın, Emine Bulut’u öldürmeden önceki ilk iki karşılaşma sırasında da öldürmeye yönelik bir eyleminin ve öldürme olayında da cinayeti tasarladığının tespit edilemediği belirtildi.

Kararda, Varan ile Bulut’un kızı F.B.V.’nin “Babamın üzerinde taşıdığı bıçağı daha öncesinde görmüştüm. Sürekli yanında taşır” şeklindeki beyanına da atıfta bulunularak, “Sanığın üzerinde taşıdığı bıçakla eylemini gerçekleştirmesi, sanığın daha öncesinde de bıçak taşıması nedeniyle ve bıçağın hazır edilmesinin tek başına hazırlanmasının tasarlama olarak değerlendirilemeyeceği de dikkate alındığında, bıçağın bulundurulması tasarlama olarak değerlendirilmemiştir” denildi. Kararda “canavarca hisle öldürme” ile ilgili neden hüküm verilmediğiyle ilgili de, “Canavarca hisle adam öldürme suçunun oluşması için işkence ve azap çektirme kastının da bulunması gerekir” açıklaması yer aldı.