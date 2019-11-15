Cinayetleri böyle anlattı: Baygın oldukları halde bağırışlarını duyuyordum

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Soymaz ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mesut Soymaz, maktul Ayşe Soymaz'ın amcasının eşi, diğer maktul Keziban Ercan'ın ise Ayşe Soymaz'ın annesi olduğunu anlattı. Sanık Soymaz, olay günü gittiği amcasının evinde Ayşe Soymaz'dan borç para istediğini ifade etti.

Önce parayı vereceğini söyleyen yengesinin daha sonra bundan vazgeçmesi üzerine tartıştıklarını savunan sanık Soymaz, yengesinin bağırmaya başlaması üzerin eliyle onun ağzını kapattığını aktardı.

Bu sırada Keziban Ercan'ın kafasına terlikle vurduğunu belirten sanık Soymaz, iterek salona kadar götürdüğü Ercan'ın bağırması üzerine ağzını kapattığını ve bir süre sonra onun da hareketsiz kaldığını anlattı.









Sanık Mesut Soymaz, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cinnet haline gelmiştim. Kendimi kaybetmiştim. İkisi de baygın olduğu halde bana onların bağırış sesleri geliyordu. Daha doğrusu bana öyle geliyordu. O sesler yüzünden de orada bulunan atkıları önce yengemin boynuna, sonra da diğer kişinin boynuna bağladım. Arkasından holde yığıldığımı hatırlıyorum. Kendime geldiğimde şaşırıp kalmıştım. Yengemin para kesesini alarak kaçtım. Para kesesi Ayşe Solmaz'ın belindeydi. Önce evime götürdüm. Bir gün sonra para kesesini motosikletimin selesinin altına koydum. Onu da otoparka park ettim."

Olaydan bir hafta sonra yakalandığını aktaran sanık Soymaz, pişman olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Savcısı Engin Oğur, maktul Ayşe Soymaz'ın ölüm sebebi hakkında Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını ve tutuklu sanığın bu halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı'ğınca hazırlanan iddianamede, 4 Mart 2019'da Bahçelievler'deki evlerinde 81 yaşındaki Keziban Ercan ve kızı 53 yaşındaki Ayşe Soymaz'ın ölü bulunduğu belirtilerek, iki kadının da atkı ile boğazlarının sıkıldığı ve ağızlarına çorap ya da bez parçası sokulmak suretiyle boğularak öldürüldüklerinin anlaşıldığı aktarılıyor.

İddianamede, eve zorla girildiğine dair bir bulgunun olmadığının tespit edildiği ve bina girişini gören kamera kayıtlarında sanık Mesut Soymaz'ın araçla olay yerine geldiği anlatılıyor.

Soymaz'ın 11 Mart 2019'da gözaltına alındığı bildirilen iddianamede, ifadesinde suçunu itiraf eden sanığın, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve "konutta gece vakti yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.