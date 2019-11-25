Cinayetlerin yarısı silahla işlendi

Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 299 kadının öldürüldüğünü açıklamıştı.



Kadın platformları verilerine göre bu sayı daha da fazla; ilk 11 ayda en az 404 kadın, erkekler tarafından katledildi, en fazla kadın cinayeti ağustos (49) ve eylül aylarında (53) işlendi.



Katiller yakınları



İçişleri Bakanlığı’nın raporuna göre, kadınların yüzde 52.8’si ateşli silahla, yüzde 31.9’u kesici-delici aletle, yüzde yedisi boğularak öldürüldü. Kadın cinayetlerinin yüzde 83.9’u ruhsatsız silahla gerçekleşti. Verilere göre, kadınlar çoğunlukla en yakınları tarafından hayattan koparıldı. Evli oldukları, birlikte yaşadıkları ya da ayrıldıkları erkekler tarafından öldürülen kadınların yanı sıra babası, kardeşi ya da akrabası tarafından katledilen kadınlar da kayıtlarda yer aldı. Kadınların bazıları, kendi hayatlarına dair karar aldığı bahanesiyle, bazıları da ekonomik sebepler bahane edilerek öldürüldü.



157 bin saldırı



İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2019’un ilk 10 ayında kadınlara karşı 157 bin 150 şiddet olayı yaşandı. Geçen yıl ise bu sayı 219 bin 801’di. 2019 Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi’ne göre de kadınların yaşam kalitesinin en yüksek olduğu ülke Norveç. 167 ülkenin yer aldığı endekste Türkiye 114. sırada yer aldı. Kadın dernekleri, kadın cinayetlerini engellemek için 4 ana başlık sıralıyor: İstanbul Sözleşmesi aktif şekilde uygulanmalı, 6284 sayılı kadını koruma kanunu eksiksiz uygulanmalı, cezasızlık ortadan kaldırılmalı ve kadın politikaları güçlendirilmeli.



Son 5 yılda 1863 kadın öldürüldü



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre son yıllardaki kadın cinayetleri sayısı şöyle:



2015: 303

2016: 328

2017: 409

2018: 440

2019 (ilk 11 ay) : 404



Toplam: En az 1883 kadın öldürüldü



15 bin kadından KADES’e başvuru



Emniyet Genel Müdürlüğü’nce kullanıma sunulan Kadın Destek Uygulaması (KADES), şiddet veya cinsel saldırı gibi zor durumlarla karşılaşan kadınların “imdat butonu” oldu. Kadınların acil durum çağrısı yapabilmeleri ve olaylara hızlıca yetişebilmek için bakanlık bünyesinde ‘KADES’ uygulaması Mart 2019’da hayata geçirildi. 342 bin 926 kişi tarafından indirilen uygulama sayesinde; 15 bin 489 çağrı alındı ve ekipler anında olay yerine sevk edildi. Akıllı telefonlardan indirilen KADES’e yapılan ihbarla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne çağrı düşüyor ve en yakın ekip sevk edilerek olaya müdahale ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Aile içi ve kadına şiddet konusunda, 2020’de güvenlik personellerimizin 270 binine eğitim vereceğiz. Geri kalan 270 bin personeli de ertesi yıl eğitime alacağız” bilgisini verdi.

VAHŞETİN BAHANESİ OLMAZ!



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre; Türkiye’de kayıtlara giren cinayet bahane verileri şöyle sıralandı: Şiddet, tehdit, taciz sebebiyle 369, boşanma davası, ayrılık süreci içeren 403, “istemeden oldu” bahanesiyle 439, tartışma, kavga bahanesiyle 325, aldatılma şüphesi bahanesiyle 162, erkeğin barışma isteğinin reddedilmesi bahanesiyle 131, kadının boşanma isteği bahanesiyle 131, namus-töre bahanesiyle 101, maddiyat bahanesiyle 94, dolaylı sebepler bahanesiyle 85, erkeğin reddedilmesi, terk edilmesi bahanesiyle 70, cinsel saldırı bahanesiyle 48, kadının ayrılma isteği bahanesiyle 48, kadının karar ve tercihleri bahanesiyle 85, kaza bahanesiyle 32, hırsızlık bahanesiyle 27, diğer bahanelerle 69, erkeğin hizmet beklentisi bahanesiyle 18, çocuk, velayet kaynaklı bahanelerle 15, erkeğin ayrılma isteğinin reddedilmesi bahanesiyle 7, cinsiyet kimliği bahanesiyle 7, erkeğin boşanma isteğinin reddedilmesi bahanesiyle 2 kadın öldürüldü.



Kadına karşı şiddet sayıları



İçişleri Bakanlığı verilerine göre, aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet sayısı:

2014: 146 bin 756

2015: 149 bin 213

2016: 162 bin 110

2017: 180 bin 307

2018: 219 bin 801

2019 (İlk 10 ay) :

157 bin 150