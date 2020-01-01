Cingöz Recai filmi konusu ve başrol oyuncuları! Cingöz Recai filmi karakterleri

Cingöz Recai filmi bu akşam Fox TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün yer aldığı Cingöz Recai filmi 2017 yılında vizyona girdi. Film 13 hafta boyunca sinema salonlarında kalırken 655.693 izleyici tarafından sinema salonlarında izlendi. Cingöz Recai filminin gişeden elde ettiği gelir ise 7.911.934,74 TL olarak açıklandı. Peki Cingöz Recai Bir Efsanenin Doğuşu filminin başrollerinde hangi oyuncular yer alıyor?

CİNGÖZ RECAİ FİLMİ KONUSU

“İyiliksever hırsız” Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşinde.

CİNGÖZ RECAİ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Cingöz Recai filminin oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalioğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli, Musa Uzunlar, Fatih Artman, Algı Eke, Ushan Çakır, Selim Bayraktar, Hakan Boyav, Cem Cücenoğlu, Günay Karacaoğlu, Serkan Keskin, Meriç Aral, Boran Kuzum, Deniz Şen Hamzaoğlu, Eser Eyüboğlu, Kenan Ece gibi birbirinden yetenekli isimler yer alıyor.