Çinli kadını kaçıranlardan biri Reina şüphelisi çıktı

Çinli kadının kaybolmasının ardından soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 4’ü Uygur Türkü 6 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlıların itirafları üzerine Lisha Yu’nun cesedi Söğüt’te bir çiftlikte gömülü halde bulundu.

Sorguya alınan şüpheliler, şebekeninin başının Reina baskını soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Yunuscan T. olduğunu söylediler. Şüphelilerden Kutadgu Bilig Derneği yöneticisi olduğu öğrenilen Abdulgaffar Tamuygur ise suçlamaları kabul etmedi.

‘Bagajda boğuldu’

Yunuscan T.’nin ifadesinde, “Sorgulamak üzere kaçırıp Bilecik Söğüt’te bulunan Abdulgaffar Tamuygur’a ait çiftlik evine götürecektik. Bayıltıp aracın bagajına koyduk. Çiftliğe vardığımızda öldüğünü fark edince de çukur açıp gömdük. Alacağımız vardı ve parayı vermiyordu onun için sorgulayacaktık” dediği öğrenildi.