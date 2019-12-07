MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Çinli kadını kaçıranlardan biri Reina şüphelisi çıktı
ABONE OL
07.12.2019 - 07:50 | | FERİT ZENGİN

Çinli kadını kaçıranlardan biri Reina şüphelisi çıktı

İstanbul’da 2 Ekim’de ortadan kaybolan ve 58 gün sonra Bilecik’in Söğüt İlçesi’nde cesedi bulunan Çinli Lisha Yu’yu (31) kaçıranlar arasında Reina katliamı dosyasında adı geçen Yunuscan T.’nin de olduğu ortaya çıktı.

Çinli kadını kaçıranlardan biri Reina şüphelisi çıktı

Çinli kadının kaybolmasının ardından soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 4’ü Uygur Türkü 6 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlıların itirafları üzerine Lisha Yu’nun cesedi Söğüt’te bir çiftlikte gömülü halde bulundu.

Sorguya alınan şüpheliler, şebekeninin başının Reina baskını soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan Yunuscan T. olduğunu söylediler. Şüphelilerden Kutadgu Bilig Derneği yöneticisi olduğu öğrenilen Abdulgaffar Tamuygur ise suçlamaları kabul etmedi.

‘Bagajda boğuldu’

Yunuscan T.’nin ifadesinde, “Sorgulamak üzere kaçırıp Bilecik Söğüt’te bulunan Abdulgaffar Tamuygur’a ait çiftlik evine götürecektik. Bayıltıp aracın bagajına koyduk. Çiftliğe vardığımızda öldüğünü fark edince de çukur açıp gömdük. Alacağımız vardı ve parayı vermiyordu onun için sorgulayacaktık” dediği öğrenildi.           

İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu

Ev arkadaşı 2 kişiyi öldürüp, polise teslim oldu

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevaplar ne zaman yayımlanacak?

Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metredeki otelde kalmış

Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metredeki otelde kalmış

Sıradaki Haber