Cinsel istismar davasında şoke eden sözler!

Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yavuz Ö., mağdurlardan 3’ü, mahkeme tarafından görevlendirilen psikolog, mağdur çocukların yakınları ve taraf avukatları katıldı. İzleyicilere kapalı yapılan duruşmada savunmasını yapan Yavuz Ö., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu bana karşı yapılmış iftira ve komplodur. Benim 50 yıllık bir sporcu geçmişim var. Yüzlerce sporcu yetiştirdim. Bunun 30 senesi hocalık olup, sabıkam dahi yoktur. Ben şikayetçileri sigara içtikleri için bunun sporcu kişiliklerine yakışmadığını söyledim. Disiplinli bir hoca olduğum için bu disiplinden rahatsız oldular. Ben kesinlikle kendilerine dokunmadım ve cinsel istismarda bulunmadım" dedi.

MAĞDURLARI SUÇLADI

Kars'ta yapılan şampiyonaya gittiklerinden sporcuları disiplin konusunda çok uyardığını belirten Yavuz Ö., "Sporcuları, alkol kullanmamaları, sigara içmemeleri ve disiplinsiz davranışlarda bulunmamaları konusunda uyardığım için karşınızdayım. Burada kötü ortamlara gitmelerini engellemek için geç saatte otelden çıkmalarına izin vermedim. Burada diskotek vardı. Bu kötü ortamlarda bulunduklarını görmedim ama duydum. Bu sporcuların gayri ahlaki davranışları vardı. Bunun için kendilerini uyardım. Sonuç olarak disiplinli hoca olmam, sporcuların sigara içmeleri, aidatlarını yatırmamaları veya geciktirmeleri nedeniyle bana bu iftiraların atıldığını söylüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beratımı istiyorum dedi" dedi.

Müşteki avukatlarının, “Bugüne kadar size disiplinli davranışlarınız nedeniyle komplo kuran başka sporcu oldu mu? Sırf bunun için kim adının böyle bir işe karışmasını ister?' yönündeki sorusuna Yavuz Ö. “Bana bu komployu kuran kişi G.K. isimli kişidir. Federasyon başkanı adayı olduğum sırada yanımda çalışıyordu. Disiplinsiz davranışları nedeniyle kovduğum için bana bu komplonun hazırlanmasına sebep olmuştur. Kendisi bana intikam alacağını söylemişti. Bugüne kadar bu sporcular dışında bana iftira atan olmamasını kendilerine sormak gerekir. Hastayım, eğer ömrüm yeterse bunun bir komplo olduğunu ispatlayacağım" dedi.

‘KAN KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR’

Yavuz Ö., suçlu bulunup ceza alması durumunda, ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararının uygulanmasını da kabul ettiğini söyledi. Yavuz Ö’nün avukatı Mustafa Hakkı Çıngır, müvekkilinin kan kanseri olduğunu teşhis ve tedavi ile ilgili belgelerin hastaneden istenilmesini talep etti.

PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADELERİ ALINDI

Duruşmada, mağdurlardan 3’ünün psikolog eşliğinde ifadesi alındı. 3 mağdur da Yavuz Ö. tarafından cinsel istismara uğradıklarını anlattı. Mağdurların aileleri ise, sanığın yalan söylediğini, daha önce çocuklarının disiplinsiz ve uygusuz davranışlar içerisinde olduğu konusunda kendilerine hiçbir şey söylemediğini, böyle bir şey olsaydı hoca olarak önce kendileriyle konuşması gerektiğini belirttiler. Aileler, Yavuz Ö’den şikayetçi olduklarını tekrarlayarak, cezalandırılmasını talep etti.

İfadelerin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenmeyen diğer mağdur ve tanıkların dinlenmesi için bir sonraki celsede hazır edilmelerine, Yavuz Ö.’nün benzer suçtan yargılandığı Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nden dosyasının istenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmaya erteledi.

239 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Hazırlanan iddianamede, Yavuz Ö’nün, ‘cinsel istismar’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 101 yıldan 239 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenilmişti.