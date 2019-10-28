Cinsel istismar suÃ§undan 4 yÄ±ldÄ±r aranÄ±yordu! BakÄ±n nerede yakalandÄ±

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± ekipler, Ä°negÃ¶l'deki Yenice Mahallesi'nde devriye gÃ¶revi yaptÄ±klarÄ± sÄ±radaÂ baÄŸ evindeki bir kiÅŸinin hareketlerinden ÅŸÃ¼phelendi. Bunun Ã¼zerine, baÄŸ evine gidip kimlik kontrolÃ¼nÃ¼ yapan ekipler, bu kiÅŸinin 'Ã§ocuÄŸun cinsel istismarÄ±' suÃ§undan 10 yÄ±l kesinleÅŸmiÅŸ cezasÄ±nÄ±n bulunan ve 4 yÄ±ldÄ±r aranan M.A.Â olduÄŸunu belirledi.Â

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan M.A.,Â Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

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