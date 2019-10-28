Cinsel istismar suÃ§undan 4 yÄ±ldÄ±r aranÄ±yordu! BakÄ±n nerede yakalandÄ±

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28.10.2019 - 19:11 | | DHA

Cinsel istismar suçundan 4 yÄ±ldÄ±r aranÄ±yordu! BakÄ±n nerede yakalandÄ±

Bursa'da,jandarma ekiplerince yapÄ±lan devriye gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda, 'Ã§ocuÄŸun cinsel istismarÄ±' suÃ§undan 4 yÄ±ldÄ±r aranan M.A., baÄŸ evinde yakalandÄ±. M.A., tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â

Cinsel istismar suçundan 4 yÄ±ldÄ±r aranÄ±yordu! BakÄ±n nerede yakalandÄ±

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± ekipler, Ä°negÃ¶l'deki Yenice Mahallesi'nde devriye gÃ¶revi yaptÄ±klarÄ± sÄ±radaÂ baÄŸ evindeki bir kiÅŸinin hareketlerinden ÅŸÃ¼phelendi. Bunun Ã¼zerine, baÄŸ evine gidip kimlik kontrolÃ¼nÃ¼ yapan ekipler, bu kiÅŸinin 'Ã§ocuÄŸun cinsel istismarÄ±' suÃ§undan 10 yÄ±l kesinleÅŸmiÅŸ cezasÄ±nÄ±n bulunan ve 4 yÄ±ldÄ±r aranan M.A.Â olduÄŸunu belirledi.Â 

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan M.A.,Â Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

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AydÄ±n'da 2 bin ton pamuk yandÄ±AydÄ±n'Ä±n Germencik ilçesindeki bir pamuk deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°tfaiyenin güçlükle kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± yangÄ±nda, 2 bin ton pamuk, yanarak kullanÄ±lamaz hale geldi.
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