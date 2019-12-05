Cinsel istismara uğrayıp, intihar eden Emre'nin ablası konuştu!

Çorlu'da küçük yaştan beri akrabası V.T.'nin cinsel istismarına uğrayan Emre Y., 29 Nisan'da 15'inci kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi. İntiharından 1 ay önce ailesine, uğradığı sistematik istismardan bahseden ve 2002- 2003 yıllarında evlerinde kalan V.T isimli akrabalarının cinsel istismarına uğradığını söyleyen Emre Y., 2011'e kadar dönem dönem istismarın devam ettiğini anlattı. Emre Y.'nin, V.T. ile yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmenin ses kaydıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu; ancak intiharından sonra işleme koyulduğu ortaya çıktı. Emre Y.'nin intiharından sonra gözaltına alınan ve 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' gerekçesiyle tutuklanan V.T., 3 ay sonra görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Tahliyenin ardından Edirne Cumhuriyet Savcısı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda V.T. için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Karar sonrası V.T., 19 Ağustos'ta Çanakkale'de tutuklandı. Sanık V.T., Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Çanakkale Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık ve mağdur avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca Emre Y.'nin anne ve babası ile 2 ablasının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı. Mahkeme heyeti, duruşmayı basına ve izleyicilere kapatma karara aldı. Emre'nin ailesinin avukatı ise duruşmanın kapalı yapılmasına itiraz etti.

'Cinsel istismar'dan yargılanan sanık V.T., duruşmanın kapalı yapılması yönündeki taleplere ilişkin mahkeme başkanının "Bir diyeceğiniz var mı?" sorusuna "Hayır, diyeceğim yok" cevabını verdi.

'AMACIMIZ EMRE'NİN SESİ OLMAK'

Duruşma sırasında Edirne Adliyesi önünde açıklama yapan Emre Y.'nin ablası Derya Gür, başka çocukların canı yanmasın, diye adalet arayışında olduklarını söyledi. Adaletin tecelli etmesini istediklerini belirten Gür, "Bizler Emre'nin söylediklerini ve yaşadıklarının birebir canlı tanıklarıyız. Bizlerin dışında Emre'nin çok yakın arkadaşlarının da ifadeleri var, onlar da verildi. Emre'nin kendi ağzından arkadaşlarının anlattığı, yazıştığı şeyler vardı, bunların hepsi belli. Bizler Emre için, Emre'ler için buradayız. Artık hiçbir çocuğumuz susmasın, susturulmasın. Artık sapkınlar, sapıklar cezasız kalmasın. Öyle bir adalet olsun ki cezalandırılsın ki bunu yapanlar çocuklarımıza ellerini uzatamasın. Biz bunun derdindeyiz. Aslında Emre sadece bir sembol. Emre öldü gitti. Hiçbir şey benim kardeşimi geri getiremez, getirmeyecek de. Emre kara toprak oldu gitti. Amacım Emre'nin sesi olmak. Amacımız bu olmalı" diye konuştu.

'HERKESİN EMPATİ YAPMASI LAZIM'

Emre'nin anlaşılamamaktan korktuğunu söyleyen abla Gür, sadece kardeşi için değil öldürülen bütün kadın ve çocuklar için adaletin tecelli etmesini istediklerini vurguladı. Gür, "Sadece Emre için değil öldürülen bütün kadınlarımız, çocuklarımız için; istismara uğramış bütün kadınlarımız, çocuklarımız için adalet istiyoruz. Artık kim mağdursa, mağdura eleştiri okları yüklenmesin. Neden hep mağdur eleştiriliyor? Neden sanık eleştirilmiyor? Çünkü mağduru eleştirmek çok kolay. Aslında biraz empati yapmak en önemlisi. Biraz empati yapması lazım herkesin" dedi.

'MÜEBBET HAPİS İSTİYORUZ'

Sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alması gerektiğini belirten Gür, "Sadece tecavüz ve istismardan değil, Emre'yi intihara sürüklediğinden dolayı da. Çünkü Emre son 1,5 ayını elem ve keder içinde geçirdi. Bütün psikolojisi bozuldu. Biz bunu istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyorum. Bana hiçbir şey kardeşimi geri getirmeyecek, getiremez" diye konuştu.

Emre'nin 9 Aralık'ta doğum günü olduğunu, bugün lehlerine çıkacak kararın en güzel hediye olacağını da dile getiren Gür, "Şu anda üzerimde künyesini taşıyorum. Ben şu an Emre'nin aramızda olduğunu düşünüyorum. Öldüğü gün bu da üzerindeydi. Ölmeden son dakikalarda çıkarmış, odasında bulmuştum. Şu an Emre burada, yanımızda, hepimizi görüyor, adaletin tecelli etmesini istiyor. O doğmayan güneşin doğmasını istiyor artık. Lütfen artık Emre'nin üzerine güneş doğsun. Doğum günü anısına artık güneş doğsun Emre için" dedi.

BAYGINLIK GEÇİREN ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde intihar eden Emre Y.'yi, istismar ettiği iddia edilen akrabası V.T.'nin Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşması sürdüğü sırada, koridorda bulunan anne Hülya Oya Y., baygınlık geçirdi. İlk müdahalesi adliyede bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan anne, kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sabah saatlerinde başlayan duruşmada mahkeme heyeti öğleden sonra karar arası verdi. Karar arasından sonra toplanan heyet sanık V.T.'nın tutukluk halinin devamına, davanın ise 10 Mart 2020 gününe ertelenmesine karar verildi.

UÇANOK: DURUŞMA KAPALI OLMAMALIYDI

Kararın ardından basın açıklaması yapan mağdur ailenin avukatı Merve Uçanok, sanık V.T.'nin tutukluluk halinin devamı kararının adil bir karar olduğunu söyledi. Davanın peşini bırakmayacaklarını ifade eden Uçanok, "Bir süredir hepimizin sosyal medyadan ve basından takip ettiği üzere Emre Y. davasının bugün ikinci duruşması yapıldı. Biz avukat Oğuz Mescioğlu meslektaşımla birlikte katılanlar vekili olarak duruşmada hazır bulunduk ve bugün güzel bir karar verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu yönüyle adil bir karardı. Ama bunun dışında bizi üzen bir gelişme oldu. Duruşmanın kapalı yapılmasına karar verildi. Bu yönüyle kararı eleştiriyoruz. Çünkü ceza yargılaması zaten kamu düzenindendi. Ceza yargılamasının amacı kamu düzenini sağlamak veya yok olmuş bir kamu düzenini yerine getirmektir. Kamu düzenini sağlamak için kamudan kaçamayız. Hele ki böyle davalarda. Bu tür davalarda kamuyu bilgilendirmek, bilinçlendirmek gerekir. Ancak bu şekilde sağlıklı sonuçlar elde edebiliriz toplum olarak" dedi.

Bu tür olayların yaşanmaması için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyleyen avukat Uçanok, "Önümüzdeki celse veya daha sonraki celselerde karar verilecektir. Verilecek karara güveniyorum çünkü dava dosyasındaki dayanaklarımıza çok güveniyoruz. Karar verildiği takdirde, İstinaf ve Yargıtay aşamalarında da asla bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü artık hepimiz bıktık. Bu sadece Emre özelinde konuşacağımız bir konu değil. Bu sadece Emre'nin veya ailesinin bir sorunu da değil. Bu artık tüm toplumun sorunu. Her sabah gazetelerde aynı şeyleri duymaktan bıktık. Bu sebeple, bir şeyler yapma vakti ve herkes elini taşının altına koyacak" dedi.