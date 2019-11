Cinsel şiddetle ilgili yanlışlara karşı kampanya: Öyle Değil Böyle!

Cinsel şiddetle ilgili yanlış inanışlara, bu inanışları besleyen dile ve yaklaşıma karşı kadınlar, “Öyle değil böyle” dedi. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, cinsel şiddete maruz kalanları suçlayan, failleri aklayan algı ve pratikleri görünür kılmak, bunlara alternatifler üretmek için “Öyle Değil Böyle” kampanyası başlattı. Kampanyayla, cinsel şiddetin önlenebilmesi için toplumun her kesiminden kişi ve kurumların bu sorunu etkin bir şekilde ele alarak koruyucu-önleyici çalışmaların önemini kavraması ve cinsel şiddeti meşrulaştıran dilin dönüşmesi için sorumluluk alması gerektiği mesajı verildi. Hasibe Eren, Tülin Özen, Ayça Damgacı, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray, Esra Dermancıoğlu, Laçin Ceylan, Seyhan Arman’ın da aralarında bulunduğu isimler, cinsel şiddetle ilgili üretilen yanlış inanışlara, bu inanışları besleyen dile ve yaklaşıma “Öyle Değil Böyle” dedi. İşte kampanyayla düzeltilmesi hedeflenen yanlışlar ve doğrulardan bazıları:









Kadın dediğin edepli giyinecek, değil



Cinsel şiddet mitlerini yeniden üretme



Cinsel şiddetle ilgili toplumda yaygınlaşmış ve gerçek olmayan genellemeler, inanç ve yargılar bulunur. Bunlar doğru bilinen yanlışlar veya mitlerdir. Cinsel şiddeti yeniden üreten, sürdüren, görünmez kılan mitler toplumsal cinsiyet kalıplarından beslenir.



O saatte orada ne işi varmış? değil

Cinsel şiddet failin suçudur



Cinsel şiddet, hayatta kalanın ne giydiğiyle, mesleğiyle, hangi saatte nerede olduğuyla, medeni haliyle, cinsiyet kimliğiyle veya cinsel yönelimiyle ilgili değildir. Cinsel şiddet sadece failin suçudur ve sadece failin sorumluluğundadır.

Evlilermiş, sevgililermiş, ilişkisi varmış, değil



Karşılıklı onay yoksa cinsel şiddet vardır



Evlilik içi cinsel şiddet suçtur, cezası vardır. Kişilerin partnerleriyle ilişki biçimleri her ne olursa olsun, her ilişkide onay almak zorunludur. Onayın olmadığı her eylem cinsel şiddettir.

Koskoca profesör, yapmış olamaz, değil



Herkes cinsel şiddetin faili olabilir



Cinsel şiddet faili, O kişinin ünlü biri, birinin babası, eşi... olması şiddetin uygulayıcısı olmayacağı anlamına gelmez. Şiddet uygulamak kişilerin mesleklerinden, statülerinden, ait oldukları ekonomik, sosyal ve kültürel sınıflarından bağımsızdır.



Alt tarafı şaka yaptım, değil



Tecavüz tehdidinin şakası olmaz



Cinsel şiddet şaka malzemesi değildir. Şaka adı altında cinsiyetçi, cinsel şiddeti olağanlaştıran ifadeleri kullanmak cinsel şiddet tehdididir.