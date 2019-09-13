Cinsiyet eşitliği yönetmelikten kalktı

Yapılan değişiklikle “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” yönetmelikten çıkartıldı. Ayrıca okullarda STK’larla, uluslararası kuruluşlarla sosyal etkinlik yapılmasının da önünü açıldı. Bakanlık, yönetmelik değişikliğiyle mahalle takımında oynayan öğrencilerin yok yazılmaması için de değişikliğe gidildi. Yönetmelik değişikliğiyle belirli gün ve haftalar çizelgesi yeniden düzenlendi. Çizelgeye “Dünya Afet Azaltma Günü”, “Mevlana Haftası”, “Dünya Madenciler Günü” ve “Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası” eklendi.



TEPKİ VAR



Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, düzenlemeyi eleştirdiyapılan düzenlemeye tepki göstererek şunları söyledi:



“Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle yapılan değişiklikle ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni tüm etkinlik alanlarından çıkardı. Okullarda STK’larla sosyal etkinlik yapılmasının önünü açtı. Danıştay kamusal eğitimin devletin sorumluluğunda olduğunu başka kurum ve kuruluşlar eliyle yürütülemeyeceğini karara bağladı. Buna rağmen yönetmelikle bu çalışmaların düzenlenmesi, Anayasa’ya ve kamusal eğitim hakkına aykırıdır.”