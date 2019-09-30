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30.09.2019 - 09:41 | | DHA

Cip bu hale geldi! Ölü ve yaralılar var

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, kontrolden çıkıp, evin duvarına çarpan cipteki Emin Deniz Bars (28) yaşamını yitirdi, sürücü Şafak Kaynar (20) ise ağır yaralandı.

Cip bu hale geldi! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şafak Kaynar'ın kullandığı 35 TIR 11 plakalı cip, kontrolden çıkıp, evin duvarına çarptı. Evde bulunanların korktuğu kazada, cipteki Emin Deniz Bars, yaşamını yitirirken, sürücü Şafak Kaynar ise ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Kaynar'ı ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Şafak Kaynar'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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