MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemCip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
11.09.2019 - 16:25| DHA

Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde ciple hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kumluca- Kemer karayolunun Çamyuva Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Şevik'in kullandığı 07 TDT 78 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun karşısına geçerek, Hakan Koşan'ın kullandığı 07 CIK 54 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada cip sürücüsü Mehmet Şevik ile aynı araçta bulunan Adem Karaoğlu ve Bayram Çevik ile diğer aracın sürücüsü Hakan Koşan yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler yaralılara yardıma koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Dünyanın gözü burada! İşte fuara damga vuran modellerDünyanın en büyük Otomobil Fuarı IAA Frankfurt'ta açıldı. Yarının araçları IAA'da görücüye çıktı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Urla'daki kazada baba öldü, iki kızı yaralandı

Urla'daki kazada baba öldü, iki kızı yaralandı

Ters yönden gelen otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Ters yönden gelen otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Gala Gölü'ne yüzer iskele

Gala Gölü'ne yüzer iskele

KKTC’de skandal! Türk bayrağını indiren Rum her yerde aranıyor

KKTC’de skandal! Türk bayrağını indiren Rum her yerde aranıyor

Sıradaki Haber