Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kumluca- Kemer karayolunun Çamyuva Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Şevik'in kullandığı 07 TDT 78 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun karşısına geçerek, Hakan Koşan'ın kullandığı 07 CIK 54 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada cip sürücüsü Mehmet Şevik ile aynı araçta bulunan Adem Karaoğlu ve Bayram Çevik ile diğer aracın sürücüsü Hakan Koşan yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler yaralılara yardıma koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.