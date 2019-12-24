Cips kutusundan ve kamyon kasasından uyuşturucu çıktı!

Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Yeni yıl öncesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan uyuşturucu madde ihbarını alan ekipler, cips kutularına saklanmış 316 adet uyuşturucu hap, 52,68 gram skunk maddesi, 9 adet sentetik hap, 0,46 gram ketamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Öte yandan ekiplerin dün yaptıkları farklı bir operasyonda ise yakalanan 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

KAMYONDAKİ MISIRLARIN ARASINDA ESRAR ÇIKTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucunun taşındığı kamyonu takibe alan polisler, adacı Nizip ilçesinde durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, kasa kısmında mısırların arasına gizlenmiş 221 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, kamyondaki 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürdü.