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21.11.2019 - 16:10 | | DHA

Çırçır fabrikasında yangın: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, çırçır fabrikasında, pamuk sıkıştırma cihazından çıkan yangına müdahale eden işçilerden Hamit Sefer (21), yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı. Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Çırçır fabrikasında yangın: 1 yaralı

Atatürk Mahallesi Koşukırı Mevkii’ndeki bir çırçır fabrikasındaki bulunan pamuk sıkıştırma cihazı, bugün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Cihazdan alevlerin yükseldiğini gören işçi Hamit Sefer, yangına müdahale etmek istedi. Yanan cihazın yanındaki pres makinesinin üzerine çıkarak yangın söndürme tüpüyle müdahale eden Sefer, dengesini yitirince, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. Yaralanan Sefer, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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