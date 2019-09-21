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21.09.2019 - 15:47 | | DHA

Cıva zehirlenmesi şüphesi olan okulda inceleme

Bingöl'de, 27 öğrencinin cıva zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınmasının ardından AFAD ekipleri okulda inceleme yaptı.

Cıva zehirlenmesi şüphesi olan okulda inceleme

 

Bingöl'ün Sancak Beldesi İlk ve Ortaokulu'nda dün 27 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından okulda inceleme başlatmak üzere AFAD ekipleri görevlendirildi. Bu kapsamda, AFAD bünyesindeki kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer ekipleri, deney tüplerinin yere düştüğünü ve öğrencilerin oynamak amaçlı etkileşime girdiğini tespit etti.

AFAD Bingöl İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan kimyasal gaz dedektörü çalışmaları sonucunda organik bileşik maddelere dair yanıcı ve uçucu maddelerin ortama yayıldığı ve ortamda karbonmonoksit zehirleyici maddenin bulunduğu kimyasal biyolojik radyolojik nükleer ekibimizce tespit edilmiştir. Okulda bulunan fen laboratuvar derslik sınıfında bulunan deney tüpleri olay inceleme ekibi gözetiminde muhafaza edilecek duruma getirilerek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir" denildi.

Veteriner testereyle filin dişini keserken o bir kova elma yediPolonya'da dişi çatlayan filin dişi testereyle kesildi. Veteriner ve bakıcısı filin dişini kesmek için ter döktüğü anlarda fil ise bir kova elma yedi.
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