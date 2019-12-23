23.12.2019 - 10:59 |
CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi! İşte 1 saatte topladığı para
CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, "Bir dilenci ne kadar para kazanabilir ki?" sorusuna yanıt aramak için dilenci kılığına girip Fatih Cami önünde 1 saat dilendi. Cuma günü 1 saat dilenen Akbulut toplamda 82 lira topladı.
Dilenmeyi meslek haline getirenlere dikkat çekmek için elinde oyuncak bir bebekle Fatih Camisinin önüne giden CNN Türk muhabiri Sema Akbulut dilenci kılığına girdi. Akbulut cuma namazı çıkışında kucağındaki Eylül adını verdiği oyuncak bebekle merdivenlere oturup el açtı.
1 SAATTE 82 LİRA TOPLADI
Akbulut, yoldan geçenlerin verdiği paralarla bir saatte 82 lira topladı.
Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.