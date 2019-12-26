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26.12.2019 - 16:23 |

CNN Türk muhabirini taciz etmişti! Polis yakaladı!

CNN TÜRK muhabiri Sema Akbulut dilenci kılığına girip sosyal deney yaptı. Akbulut, İstanbul Beşiktaş'ta dilenci sosyal deneyi gerçekleştirirken bir kağıt toplayıcının tacizine uğramıştı.

CNN Türk muhabirini taciz etmişti! Polis yakaladı!

Akbulut'a tacizde bulunan kağıt toplayıcısı polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın suç dosyası kabarık çıktı.

İşte kağıt toplayıcısının muhabirimizi taciz ettiği o görüntüler...

 

 

Yüzde yüz yerli! İhtiyaçları karşılayacak...TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, ürettikleri motor güçlerini 530 beygire kadar çıkardıklarını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını yerli motorla karşılamaya başlayacaklarını bildirdi.
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