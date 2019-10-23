CNN TÜRK Resulayn'da! İşte son durum...

YPG’li teröristlerin çekilmeden önce köstebek yuvasına çevirdiği Resulayn’da binaların duvarlarındaki mermi izleri dikkat çekti. Türk askerinin gözlem ve yönetiminde terör örgütü üyeleri ve kurdukları tuzakların temizliğine devam edildiğini belirten Fulya Öztürk, PKK/YPG'li teröristlerin kazdığı tünellerde saklanan terör unsurlarına ve tuzaklamalara karşı dikkatli bir arama ve etkisiz hale getirme çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti.