23.10.2019 - 14:22 |
CNN TÜRK Resulayn'da! İşte son durum...
CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk, özel izinle girdiği Resulayn’da son durumu izleyicilere aktardı. CNN TÜRK ekibi, Türk askerlerinin terör örgütü YPG'nin karargah olarak kullandığı binaya Türk Bayrağı astığı anları da dakika dakika görüntüledi.
YPG’li teröristlerin çekilmeden önce köstebek yuvasına çevirdiği Resulayn’da binaların duvarlarındaki mermi izleri dikkat çekti. Türk askerinin gözlem ve yönetiminde terör örgütü üyeleri ve kurdukları tuzakların temizliğine devam edildiğini belirten Fulya Öztürk, PKK/YPG'li teröristlerin kazdığı tünellerde saklanan terör unsurlarına ve tuzaklamalara karşı dikkatli bir arama ve etkisiz hale getirme çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti.
Hırsızların yeni yöntemi: Siparişle hırsızlık...İstanbul'da hırsızlar arasında yeni yöntem, 'sipariş üzerine hırsızlık yapmak' oldu. Hırsızlar, önceden sipariş aldıkları özellikle lüks araç yedek parçalarını çalıp, hazır bekleyen müşteriye satıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi. Polis ise araç sahiplerini, "Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır" diyerek uyardı.