MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi önce darp edildi sonra bıçaklandı
01.08.2019 - 09:42| DHA

Çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi önce darp edildi sonra bıçaklandı

İstanbul'da 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu bir kişi, çocuğun yakınları tarafından darp ediilip bıçaklandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi önce darp edildi sonra bıçaklandı

Olay, Camiikebir Mahallesi, Kasımpaşa Camii sokakta dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Suriye uyruklu bir kişi, 10 yaşındaki erkek çocuğu taciz etti. Durumu öğrenen çocuğun yakınlarından oluşan bir grup, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kişiyi aramaya başladı.

Sokakta Suriye uyruklu bu kişiye rastlayan çocuğun yakınları adamı önce kovaladı sonra da darp etmeye başladı. Yakınlarından biri de onu bıçakldı. Olayı gerçekleştiren kişiler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevrede toplanan gruptan bazıları yaralının ambulansa da alınmamasını istedi. Yaralı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı. Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi önce darp edildi sonra bıçaklandı

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kameradaBursa'da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Yunus Emre'nin mahallede bisiklet sürerken son görüntüleri olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Katil kamerada! 'Bu video sadece benim başıma bir şey geldiğinde ortaya çıkacaktır'

Katil kamerada! 'Bu video sadece benim başıma bir şey geldiğinde ortaya çıkacaktır'

Kepçeyi ve polis memurunu kaçırdı! Sebebini duyanlar şaştı kaldı

Kepçeyi ve polis memurunu kaçırdı! Sebebini duyanlar şaştı kaldı

'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe

'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe

Tedbir kararında geçen ifadeler nedeniyle masumiyet karinesinin ihlali

Tedbir kararında geçen ifadeler nedeniyle masumiyet karinesinin ihlali

Sıradaki Haber