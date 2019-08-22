MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇocuğun 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
22.08.2019 - 16:32| AA

Çocuğun 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan 2,5 yaşındaki çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuğun 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında

Çarşıiçi Caddesi'nde Suriye uyruklu çocuk Faris El Şahaze'nin evlerinin balkonunda oyun oynarken beton zemine düştüğü anı gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, çocuğun düştüğünü gören çarşı esnafından bazılarının panik ve üzüntü yaşaması, bazılarının ise yardıma koşması yer alıyor.

Öte yandan, tedavisi devam eden çocuğun, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Merkez Mahallesi'nde dün, 2,5 yaşındaki Faris El Şahaze, 4. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanmıştı.

Çocuğun 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasındaAntalya'nın Kumluca ilçesinde 4. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan 2,5 yaşındaki çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Korku dolu anlar! 2 çocuğuyla yola savruldu

Korku dolu anlar! 2 çocuğuyla yola savruldu

Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan Ertan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde deprem!

Sıradaki Haber