MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇocuğun elindeki telefonu çalan genç teslim oldu
06.08.2019 - 12:19| DHA

Çocuğun elindeki telefonu çalan genç teslim oldu

İstanbul Sultangazi'de cumartesi günü küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız dün polise teslim oldu.

Çocuğun elindeki telefonu çalan genç teslim oldu

Sultançiftliği Mahallesi'ndeki olayda bir kişi, geçen cumartesi günü zemin kattaki evin penceresinde oturan küçük çocuğu bir süre izlemiş ve annesine ait telefonla oyun oynayan çocuğun yanına yaklaşarak, cep telefonunu alıp kaçmıştı. Olayın ardından küçük çocuğun babasının şikayeti üzerine polis, şüpheliyi arıyordu. Polisten alınan bilgiye göre, şüpheli Sinan G. (24) dün Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Şüpheli Sinan G.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ÇALIP KAÇTI

Hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde, pencerede oturan çocuğu gören hırsız, evin önünden geçerek içeride kimsenin olup olmadığına bakıyor. Daha sonra geri dönen şüphelinin çocuğun yanına yaklaştığı görülüyor. Küçük çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız, koşarak olay yerinden kaçıyor.

 

 

Çığlıklarına duyan mahalleli yardıma koştu!Aydın'da yangın çıkan evde mahsur kalan 24 yaşındaki genç, mahalle sakinlerinin pencere korkuluklarını kırmasıyla kurtarıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Filmleri aratmayan plan kamerada!

Filmleri aratmayan plan kamerada!

YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM giriş üniversite tercih sonuçları

YKS tercih sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM giriş üniversite tercih sonuçları

'Ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı'

'Ne yaptıysa Gülen'in talimatıyla yaptı'

İstanbul’da baltalı saldırgan dehşeti!

İstanbul’da baltalı saldırgan dehşeti!

Sıradaki Haber