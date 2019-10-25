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25.10.2019 - 10:14 | | İHA

Çocuğun elinden alıp kaçtı! Ben böyle bir olay mı yapmışım

Adana'da sokakta bir çocuğun elindeki cep telefonunu alıp kaçan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olaydan sonra yakalanan zanlı tutuklandı.

Çocuğun elinden alıp kaçtı! Ben böyle bir olay mı yapmışım

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi, Türkocağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, C.E. (13), evlerinin önünde kaldırıma oturup cep telefonu ile oyun oynarken yanından geçen iki kişiden biri telefonu alıp kaçtı. Çocuk, hırsızın arkasından koştu ama onu yakalayamadı. Daha sonra ailesine olayı anlattı. Ailesinin şikayeti üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemede, olay anının güvenlik kamerası görüntülerini buldu. Polis, el ve kollarındaki dövmeden zanlının İslam Ş. (28) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonunda zanlı, Seyhan ilçesinde olay yeri yakınlarındaki bir adreste oturduğu tespit edilerek yakalandı.

Çocuğun elinden alıp kaçtı Ben böyle bir olay mı yapmışım

Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlının olayı hatırlamadığını söyleyerek, "Ben böyle bir olay mı yapmışım" dediği öğrenildi.

Gasp, yankesicilik, kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu öne sürülen zanlı ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

 

 

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