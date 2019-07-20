Çocuğunu dövüp, telefonunu kırdı diye öldürdü!

Olay, Manyas ilçesi Maltepe Mahallesi Setboyu Caddesi'nde meydana geldi. Yücel A., çocuğunu dövdüğünü öne sürdüğü husumetli olduğu Zafer Yılmaz ile yolda karşılaştı. Yücel A., belindeki tabancayı çekip, Yılmaz'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Zafer Yılmaz, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Zafer Yılmazın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, Yücel A.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yücel A. ilk ifadesinde, Zafer Yılmaz'ı, 14 yaşındaki çocuğunu dövüp telefonunu kırdığı için vurduğunu söyledi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Balıkesir'in Manyas ilçesinde dün akşam saatlerinde 14 yaşındaki oğlu Murat Arslan'ı dövdüğü ve cep telefonunu kırdığı iddiasıyla Zafer Yılmaz'ı (44) tabancayla vurarak öldüren ve daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Yücel Arslan, (39) çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek'' suçundan tutuklandı. Babası tutuklanarak Bandırma Cezaevi'ne gönderilen Murat Arslan, emniyetteki ifadesinde, ''Geçtiğimiz hafta arkadaşlarımla birlikte Zafer Yılmaz'ın oturduğu köye gittik. Burada gürültü yaptığımızı ve çocuklara taş fırlattığımızı öne sürerek bizi kovaladı. 2 gün önce ise yolda karşılaştık. Zafer Yılmaz ve arkadaşları alkol alıyordu. Beni dövmeye başlayıp telefonumu kırdılar. Ben de ellerinden kaçarak babama söyledim'' dedi. Tutuklanan katil zanlısı Yücel Arslan ise verdiği ifadesinde, ''Zafer Yılmaz ve arkadaşları, 14 yaşındaki oğlumu dövüp cep telefonunu kırmış. Benim oğluma kimse dokunamaz. Önünü kesip dövmeye başlamışlar'' dediği öğrenildi.