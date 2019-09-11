Çocuk 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Hasan ile Asiye karşı karşıya geldi

Pazartesi günleri ekrana gelen Çocuk dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde işler karışacağa benziyor. Akça'nın villaya gelişi Şule ve Asiye'yi tedirgin ediyor. Ailesinin dağılacağını düşünen Asiye Hanım bir an evvel Akça'yı göndermenin peşinde ama Akça hiç de oralı değil. Öte yandan Hasan ise Ali Kemal'in peşinde... İkili karşılaştığında neler olacak büyük merak konusu...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir.