Çocuk 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Çocuk 2. bölüm 2. fragman yayınlandı. Çocuk yeni bölümde Akça köşkte istenmiyor. Şule ve Asiye bir yolunu bulup Akçe'yı göndermenin peşinde... Efe Akça'nın gitmesini istemiyor. Ali Kemal çaresiz kadına sahip çıkarak belki de ailesini dağıtacak. Hasan ise Efe'ye bir not veriyor. Acaba o nıtun içinde ne yazıyor.

Akça, o köşkten içeri adım attığı an bir daha çıkamayacağını bilmiyordur henüz.

Efe’yi emanet ettiği yerde güvende olmadığını öğrenince işler değişir. Asiye için Akça, ailesinin dağılmasına sebep olacak en büyük tehlikedir. Ondan kurtulmak için her yolu denerken Şule’nin pervasızca yaptığı hatalar Akça’nın gidişini engeller. Ancak daha asıl tehlikenin ne olduğunu kimse bilmiyordur. Ali Kemal’in Ayça’yı koruması Hasan’ı delirtir. Sırlarıyla susmayı seçen kadınların arasında, erkeklerin de dahil olduğu bir savaş başlar. Sevdiği uğruna her şeyi yakıp yıkmaya hazır bir Hasan ve ailesini, Akça’yı korumaya çalışan bir Ali Kemal. Dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın ilk adımları atılır.