Çocuk 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk dizisi konusu ve oyuncuları
Star TV'nin yeni dizileri arasında yer alan Çocuk dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Başrollerini Nazan Kesal ve İbrahim Hacıoğlu'nun paylaştığı Çocuk dizisinin ilk bölümü sonrası 2. yeni bölüme çevrildi. Peki merakla beklenen Çocuk 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Pazartesi akşamlarının yeni dizilerinden Çocuk, bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Peki Çocuk dizisinin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte hem bu soruların cevapları hem de Çocuk 2. yeni bölüm fragmanı ile ilgili son durum...
ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir…
ÇOCUK DİZİSİ OYUNCULAR KİMLER?
Nazan Kesal
İsmail Hacıoğlu
Serhat Teoman
Merve Çağıran
Ceyda Ateş Toplusoy
Kenan Acar
Nimet İyigün
Okday Korunan
Selda Aktuna
Mehmet Emin Güney
Aylin Aras
ÇOCUK DİZİSİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Çocuk 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...