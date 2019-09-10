Çocuk 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk dizisi konusu ve oyuncuları

Pazartesi akşamlarının yeni dizilerinden Çocuk, bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Peki Çocuk dizisinin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte hem bu soruların cevapları hem de Çocuk 2. yeni bölüm fragmanı ile ilgili son durum...



ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir…

ÇOCUK DİZİSİ OYUNCULAR KİMLER?

Nazan Kesal

İsmail Hacıoğlu

Serhat Teoman

Merve Çağıran

Ceyda Ateş Toplusoy

Kenan Acar

Nimet İyigün

Okday Korunan

Selda Aktuna

Mehmet Emin Güney

Aylin Aras



ÇOCUK DİZİSİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Çocuk 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...