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24.09.2019 - 10:59 |

Çocuk 4. yeni bölüm fragmanı... Şule isyan bayrağını çekti...

Çocuk 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Şule ile Asiye arasındaki gerilim has safhaya çıkıyor. Ali Kemal, Akça'yı ararken annesinin genç kadını Hasan'a teslim ettiğini öğreniyor. Bakalım bu gelişme sonrası anne-oğul arasında neler yaşanacak?

Çocuk 4. yeni bölüm fragmanı... Şule isyan bayrağını çekti...

Çocuk 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuk yeni bölümde Şule'nin Efe'ye kötü davranması Asiye'nin gücüne gidiyor. Şule ve Asiye sürtüşme yaşıyor. Ali Kemal ve kardeşi Akça'yı ararken Akça'yı Hasan'a teslim eden kişinin annesi olduğunu öğreniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asiye oğulları arasında başlayacak ilk savaşın önüne geçmeye karar verir. Kalkan olmaktan başka bir çaresi yoktur. Akça ise sıkışıp kalmıştır köşkte. Bir yanda oğlu Efe, diğer yanda oğlunun babası Hasan’ın peşini bırakmaması her şeyi daha da zorlaştırır. Akça’nın Ali Kemal’den başka güveneceği hiç kimsesi yoktur. Akça ve Emine Ali Kemal’in Hasan’dan kurtulmak için yaptığı plana dahil olurken Şule kendi iç dünyasında savaş veriyordur. Efe’yi istemiyor oluşu ve buna bir çözüm bulamayışı onu iyice dibe batırırken aklına dahi gelmeyecek bir şey olur. Akça ile ilgili gerçeğe çok yaklaşmıştır. Tüm dengeleri alt üst edecek bu bilgi Şule’nin avuçlarındadır artık.

Asiye ise yine gözünü karartır. Cesurca ama bir o kadar da acımasız bir karar alır. Ailesi için bir kişiyi daha feda etmeye hazırdır. Yaptığı plan herkes için dönüşü olmayan yeni bir yolun kapısını aralar… Ne Akça ne de oğlu Hasan’ın bu ailede yeri yoktur… ve Asiye tüm sorunlarını çözecek o kötücül hamleyi yapar…

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