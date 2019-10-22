Çocuk 7. yeni bölüm fragmanı... Asiye sırrı açıklıyor!

Çocuk 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuk yeni bölümde Ali Kemal, kardeşi ile Şule'nin ilişkisi olduğunu söylüyor. Şule deliye dönerken Ali Kemal'e tokat atıyor. Asıl bombayı Asiye patlatıyor. Hasan'ın oğlu olduğunu Efe'nin babası olduğunu söylüyor. Ali Kemal şoke olurken işler çığırından çıkıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan’dan duydukları Ali Kemal’i allak bullak eder. Şule ile zaten çatırtılı olan evliliği boşanmayla son bulacaktır… Şule, boşanmanın faturasını Akça ile kocasının arasındaki ilişkiye bağlarken bu şüphesini kanıtlamaya ihtiyacı vardır. Bu sayede Murat ve Asiye’yi destekçisi olarak yanına çekeceğini düşünürken, Hasan’ı da Akça’nın üzerine salacaktır. Şule büyük bir oyuna girişir…. Ama yaptığı bütün planlar Ali Kemal’in gerçekleri ortaya çıkartmasıyla alt üst olur.

Hasan, Akça’dan ikinci bir şans almış öfkesini ondan çıkartamaz, olan bitenin hesabını Ali Kemal’e keserken Akça, Hasan’ın değişebileceğine ikna olmaya başlamıştır. Efe’yi ona söyleme umudu gittikçe artmıştır. Efe’nin kendinden olmadığını öğrenen Ali Kemal bu şüpheyi daha fazla taşıyamayacağına karar verir. Şule ve Asiye, Ali Kemal’in dna testi yaptırdığını öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Ali Kemal’in aldığı sonuç herkesin hayatına bomba gibi düşecektir. Hasan da yurda yaptığı ziyaretle seneler önce kendini soran bir kadının varlığından haberdar olur.