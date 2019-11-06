Çocuk 9. yeni bölüm fragmanı... Büyü bozuldu!

Çocuk 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuk yeni bölümde Akça ile Hasan nikah masasına oturuyor. Hasan, Akça'yı gelinlikle görünce büyülenirken Akça'nın Hasan'a "Efe senin oğlun" demesi büyüyü bozuyor. Hasan yine eski günlerine döneceğini söyleyip arabayla uzaklaşıyor. Hasan'ın neyin ya da kimin peşine düştüğü merak konusu...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan, annesiyle yaşadığı hesaplaşma sonucunda babasının adının Ali olduğunu ve Hasan daha doğmadan önce adamın öldüğünü öğrenir. Bir kez daha yıkılmıştır… Ölü bir baba ve onu istemeyen bir annenin oğludur Hasan… O bu duyguyu hazmetmeye çalışırken.

Ali Kemal, annesi ve kardeşinin kendisinden habersiz bir belaya bulaştığından şüphelenmektedir. Hasan ve Murat Yavuz’un cinayeti üzerine konuşurlar… Hasan, Murat’ı suçlamayacağını söylerken Kadir ve Ferhat arkadaşlarının yokluğundan huzursuz olmaya başlamışlardır bile… Hasan, kardeşi Murat ve can dostları arasında kalmıştır. Bunu nasıl izah edeceğini düşünürken Kadir’ler Yavuz’un telefonun en son nerede göründüğünü öğrenir…

Akça, Hasan’a Efe’yi anlatacakken Ali Kemal ondan zaman ister… Sonuçta Hasan abisidir ve bu gerçek ortaya çıkmadan önce kardeş olmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Ali Kemal istediği zamanı kazanırken bir taraftan da Efe’yi kaybetmemek için önlemler almaya çalışır. Hasan, Ali Kemal’in yemek teklifini kabul eder. Kardeşleriyle bir araya geleceği için heyecanlıdır… Üç kardeşin yemeği tatsız bir sürprizle noktalanırken, Hasan da yeni kavuştuğu kardeşlerinin aslında gerçek yüzlerini görecektir… Hasan’ın kardeş özlemi hapiste biterken, Akça’nın dünyası da alt üst olur. Gerçekleri bilen Emine olan bitenin şaşkınlığını yaşarken, ana kız Hasan’ın dedesi Ramazan’dan Asiye’nin geçmişine ait bir sırrı daha öğrenir.

Asiye, iyice köşeye sıkışmıştır… Oğlu Murat’ı işlediği suçtan koruduğunu düşünürken suçlanan diğer oğlu Hasan olmuştur.