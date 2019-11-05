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05.11.2019 - 22:27 |

Çocuk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8. son bölümde Asiye iyice köşeye sıkıştı ve...

Star TV'nin yeni dizileri arasında oldukça dikkat çeken Çocuk, 8. yeni bölümüyle heyecan dolu bir bölüme sahne oldu. Kısa sürede büyük ilgi gören dizinin son bölümüne Asiye'nin iyice köşeye sıkışması damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Çocuk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çocuk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8. son bölümde Asiye iyice köşeye sıkıştı ve...

ÇOCUK 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan, annesiyle yaşadığı hesaplaşma sonucunda babasının adının Ali olduğunu ve Hasan daha doğmadan önce adamın öldüğünü öğrenir. Bir kez daha yıkılmıştır… Ölü bir baba ve onu istemeyen bir annenin oğludur Hasan… O bu duyguyu hazmetmeye çalışırken.

Ali Kemal, annesi ve kardeşinin kendisinden habersiz bir belaya bulaştığından şüphelenmektedir. Hasan ve Murat Yavuz’un cinayeti üzerine konuşurlar… Hasan, Murat’ı suçlamayacağını söylerken Kadir ve Ferhat arkadaşlarının yokluğundan huzursuz olmaya başlamışlardır bile… Hasan, kardeşi Murat ve can dostları arasında kalmıştır. Bunu nasıl izah edeceğini düşünürken Kadir’ler Yavuz’un telefonun en son nerede göründüğünü öğrenir…

ÇOCUK 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çocuk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Her şey güpegündüz oldu! Otobüs şoförü o anları böyle anlattıSancaktepe'de bir kadının, aynı iş yerinde çalıştığı kişi ve beraberindeki bir başka kişi tarafından bir minibüse zorla bindirilerek kaçırıldıktan sonra ormanlık alanda gasp edildiği iddia edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, kaçırma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, Özel Halk Otobüsü şoförünün kaçırılan kadını kurtarmak için yolcularla birlikte uzun süre çaba harcadığı görülüyor. Otobüs şoförü Cüneyt Orakçı yaşananları anlattı.
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