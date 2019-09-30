Çocuk dizisi fragman! Hasan, Akça’yı kaçırıyor

Pazartesi akşamları yayınlanan Çocuk dizisi 4. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Çocuk dizisinin yeni bölümünde Akça, Hasan’ın elindedir. İki eski sevgili geçmişin hesaplaşmasını yaşarken, Emine son anda canını kurtarmayı başarır. Akça içinse Hasan’dan kurtulmanın tek yolu ya canından olmak ya da Hasan’ın canını almaktır. Ali Kemal, annesinin yaptıklarından habersiz Akça’nın gidişine anlam veremezken, Şule de Akça’nın Efe’nin annesi olduğunu öğrenmiştir. Şule’nin Efe’den kurtulmasının tek bir yolu vardır o da Akça’yı bulmaktır.

Akça, gözünü karartıp Hasan’ı yaralar. Hasan ölümcül bir yarayla yığılıp kalırken, Şule ve Akça karşı karşıyadır. Şule Akça’ya teklifini yapar ya çocuğu alıp gidecektir ya da Hasan’ın katili olarak hapse girecektir. Akça çocuğu getirmesini söyler. Ama iki kadının yaptığı plan son anda Emine tarafından bozulur.

ÇOCUK FRAGMAN