Çocuk dizisinin yeni fragmanı! Konusu nedir? Oyuncular kimler?
Star TV'de yayınlanacak olan Çocuk adlı dizinin 2. yeni fragmanı yayınlandı. Peki Çocuk adlı dizinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? “Bu hikayenin tek bir masumu var, Çocuk” cümlesiyle dikkat çeken Çocuk dizisi hakkında merak edilenler haberimizde...
Pazartesi akşamları yayınlanacak Çocuk adlı dizinin konusu: Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir…
OYUNCULAR KİMLER?
Nazan Kesal
İsmail Hacıoğlu
Serhat Teoman
Merve Çağıran
Ceyda Ateş Toplusoy
Kenan Acar
Nimet İyigün
Okday Korunan
Selda Aktuna
Mehmet Emin Güney
Aylin Aras
YENİ FRAGMAN