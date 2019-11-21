Çocuk Günü’nde utanç karnesi

Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle hazırlanan “30. Yılında Türkiye’deki Çocuk Hakları Durumu” raporunda, cinsel istismar mağduru çocuk sayısının 2019’da 689’u bulduğu belirtildi. Rapora göre bu çocukların 129’u 12 yaş altında.



Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Suç ve Rehabilitasyon Derneği Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Oğuz Polat, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle hazırladığı raporda, dünya genelinde son 4 yılda çocuklara yönelik taciz ve şiddet uygulamalarının yüzde 90 arttığına değindi.



İlk 3 ayda 154



Prof. Dr. Polat, Türkiye’deki durum hakkında şu saptamalarda bulundu: “Türkiye’deki durum oldukça vahim. Cinsel istismarda suça sürüklenen çocuk sayısı geçen yıl 122 oldu. Bu sayı 2019’un ilk üç ayında 154’e yükseldi. Bu çocuklardan 72’si, 15 yaşından küçük. Cinsel istismar dolayısıyla mağdur çocuk sayısı 2019’da 689’u buldu. Çocukların 129’u ise 12 yaş altında. Yaralamadan mağdur olan 968 çocuğun 168’ini 12 yaş altındaki çocuklar oluşturdu. 2019’un ilk 3 ayında ve soruşturma aşaması ile sınırlı olmak üzere; cinsel istismar suçu mağduru olarak 83’ü 12 yaşın altında olmak üzere, toplamda 483 çocuk bulunuyor. Aile içi şiddet ve akran zorbalığı suçları da dahil olmak üzere 65’i 12 yaşın altında 568 çocuk, yaralama suçu mağduru olarak ceza adalet sisteminin içerisine girmek zorunda kaldı.”



Prof. Dr. Polat, tecavüzcülerin tahminen yüzde 5’inin ortaya çıkarılabildiğini belirtirken; “Tecavüz suçlarının yüzde 95’i gizli kaldı” dedi.



‘Her gün 50 çocuk’



Prof. Dr. Polat şöyle devam etti: “Ensest ilişkilerin ise binde biri ortaya çıkıyor. Adliyelerdeki 4 tecavüz davasından biri çocuklarla ilgili Ülkemizde neredeyse her gün 50 çocuk cinsel istismara uğruyor. 2006’dan bugüne geçen 13 yılda çocukta cinsel istismar suçlarında 10 kattan daha fazla artış olması çok dikkat çekici.

Örneğin, 2006 yılında çocuklara yönelik cinsel istismar suçunda 2 bin 337 karar verilirken 2017 yılında bu sayının 21 bin 518’e yükseldiğini görüyoruz” diye konuştu.



Raporda mülteci çocukların durumuna da değinen Prof. Dr. Polat’ın verdiği bilgiler şöyle: “Suriyelilerin yaklaşık yüzde 45’i 18 yaşın altında. Bu da 1 milyon 719 binden fazla çocuğa karşılık geliyor. Şanlıurfa’da Suriyeli hanelerin yüzde 15’inin en az bir çalışan çocuğu var ve Hatay’da bu oran yüzde 24’e yükseliyor. Çalışan bir çocuğun yaş ortalaması Şanlıurfa’da 14, Hatay’da 15. Bu şehirlerde yaşayan Suriyeli çocukların yüzde 70 ile 80’i haftanın en az 6 günü, yüzde 90’ı günde sekiz saatten fazla, ortalama 10 saatten fazla çalışıyor.”



Toplam sanık sayısı 185 bin



Suça karışma ve madde bağımlılığı konusundaki rakamlara da yer verilen raporda şu saptamalar yer alıyor: “Geçen dönem 12-18 yaşları arasındaki toplam sanık sayısı 185 bin 364. Bu çocukların yüzde 34.4’ü yaralama, yüzde 24.8’i hırsızlık, yüzde 6.6’sı Pasaport Kanunu’na muhalefet, yüzde 6.2’si uyuşturucu kullanmak, satmak ve satın almak, yüzde 3.9’u ise mala zarar verme suçlarına karıştı. Suç isnat edilen çocukların 6 bin 954’ü 11 yaş altındaki çocuklar olurken, 454 çocuk öldürme suçuna karıştı. 36 bin 87 çocuğun ise uyuşturucu madde bağımlısı olduğu saptandı. Madde kullanan çocukların yüzde 84.5’i 15-17 yaş, yüzde 15’i ise 12-14 yaş grubunda yer alıyor. yüzde 72.9’u sigara, yüzde 8.6’sı alkol ve sigara, yüzde 4’ü sigara ve esrar, yüzde 2.9’u esrar, yüzde 2’si ise sigara, alkol, esrar kullanıyor. Suça sürüklenen çocukların yüzde 55.1’i erkek, yüzde 48.9’u ise kız çocuğu.



Çocuklar en çok tarımda çalışıyor



Çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı.

Çalıştırılan çocukların sektörlere göre dağılımında en yüksek pay tarım. Çocuk işçilerin yüzde 45’i tarımda çalışırken, yüzde 31’i hizmetler sektöründe ve yüzde 21’i sanayide istihdam ediliyor.



2018 yılında Ağrı yüzde 14.8 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldı. Bu kenti, yüzde 14.1 ile Muş ve yüzde 12.5 ile Bitlis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 0.7 ile Bolu, yüzde 0.9 ile Trabzon ve Artvin olarak kaydedildi.



2018 yılında 553 bin 202 evlilik yapıldı. Bu evliliklerin 1029’u erkek çocuk, 20 bin 779’u ise 16-17 yaş arasındaki kız çocukları oldu. Bu rakamlar 16 yaşından önceki çocuk evlilik verileri ile resmi olmayan çocuk evliliklerini içermediğinden rakamların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.