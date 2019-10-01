Çocuk kaçırma bölge halkı için ciddi sorun

Kamuoyu desteği almak, güvenlik güçlerinden gelecek tepkiyi yumuşatmak, halk önünde mağdur rolü oynamak için kadın ve çocukların kullanıldığına dikkat çekilerek: “PKK’nın çocuk militan temin etmede kullandığı yöntemlerden biri çocuk kaçırmadır. Bölge halkı tarafından çeşitli şekillerde protesto edilen bu durum bir bölgede ciddi bir sorundur” görüşler sıralanıyor.

‘İstismara uğruyorlar’

Doç. Dr. Serkan Kekevi ve Gökmen Kılıçoğlu’nun hazırladığı raporda PKK’nın elindeki çocukların cinsel istismara da uğradığı vurgulanırken, “PKK, uluslararası bir takım çabaların sonucunda çocuk asker kullanmayacağına dair taahhütlerde bulunmuş olsa da bu yükümlülüğünü yerine getirmemektedir” deniliyor.

‘Vazgeçmiyorlar’

Raporda, terör örgütünün 25 Ekim 2013 tarihinde, Birleşmiş Milletler (BM) destekli, ‘Cenevre Çağrısı’ adlı sivil toplum kuruluşu ile “Çocukların Silahlı Çatışmaların Etkilerinden Korunmasına Dair Taahhütname”yi imzalayarak kamplarını denetime açtığını ilan etmesine rağmen, 18 yaş altındaki çocukları çatışmalarda kullanmaya devam ettiği vurgulanıyor; “Fakat PKK/HPG, taahhütnameye bir şerh koymuş, ‘HPG yeni bir savaşçı olmayanlar kategorisi oluşturacak ve 16-18 yaş arasındaki çocukların sadece bu kategoriye katılmalarına izin verecektir’ ifadesini eklemiştir.

2012’de polise ve işyerlerine molotof kokteyli atan çocukların sayısında yüzde 300, patlayıcı madde atan çocukların sayısında yüzde 500 ve havai fişek atan çocukların sayısında ise yüzde 600 artış gerçekleştiği ve örgütün çocukları en fazla kullandığı şehirler olarak Hakkâri, Şırnak, Mersin ve İstanbul’un öne çıktığı ifade edilmiştir.”

2011’de 750 çocuk kaçırıldı

Terör örgütüne yıllara göre kandırılıp katılan ve kaçırılan çocuk sayıları şöyle veriliyor:

2000-100

2001-150

2002-200

2003-210

2004-500

2005-400

2006-250

2007-300

2008-500

2009-300

2010-350

2011-750