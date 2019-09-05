Çocuk müstehcen görüntüleri paylaşımına tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal paylaşım sitesi üzerinden sahte hesaplar açarak çocuk ve kendisine ait müstehcen videolar paylaşan ve çocuklarla cinsel ilişki yaşamak istediğini söyleyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İnternet ortamında sahte Twitter hesapları açarak 10 yaşından büyük çocukları ağına düşürmeye çalışan Erol Ö.'yü (57) iş yerinde kıskıvrak yakaladı.

Zanlının çalıştığı çay ocağında ve yalnız yaşadığı evinde yapılan aramalarda elde edilen dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Erol Ö.'nün açtığı iki adet sahte Twitter hesabından çocuk pornosu görüntüleri paylaştığı belirlendi. Başka hesaplardan çocuk pornosu görüntüleri istediği ve yaptığı paylaşımlarda yaşı küçük kız çocukları ile cinsel birliktelik yaşamak istediğini dile getiren şüpheli, eşcinsel ilişki deneyimlerini de Twitter hesaplarından paylaştığı tespit edildi.

Şüphelinin bilgisayar ve cep telefonunda yapılan incelemede sahte hesapların kendisine ait olduğu saptandı. Erol Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.