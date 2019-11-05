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05.11.2019 - 11:38 |

Çocuk yeni bölüm fragmanı | Asiye, iyice köşeye sıkışıyor

Çocuk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. STAR TV'de ekrana gelen Çocuk yeni bölümünde Asiye, iyice köşeye sıkışıyor. İşte Çocuk 8. yeni bölüm fragmanı haberimizde...

Çocuk yeni bölüm fragmanı | Asiye, iyice köşeye sıkışıyor

Salı akşamları yayınlanan Çocuk yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de STAR TV'de ekrana gelecek.

ÇOCUK YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hasan, annesiyle yaşadığı hesaplaşma sonucunda babasının adının Ali olduğunu ve Hasan daha doğmadan önce adamın öldüğünü öğrenir. Bir kez daha yıkılmıştır… Ölü bir baba ve onu istemeyen bir annenin oğludur Hasan… O bu duyguyu hazmetmeye çalışırken.

Ali Kemal, annesi ve kardeşinin kendisinden habersiz bir belaya bulaştığından şüphelenmektedir. Hasan ve Murat Yavuz’un cinayeti üzerine konuşurlar… Hasan, Murat’ı suçlamayacağını söylerken Kadir ve Ferhat arkadaşlarının yokluğundan huzursuz olmaya başlamışlardır bile… Hasan, kardeşi Murat ve can dostları arasında kalmıştır. Bunu nasıl izah edeceğini düşünürken Kadir’ler Yavuz’un telefonun en son nerede göründüğünü öğrenir…

ÇOCUK FRAGMAN

53 santimetrelik şok! 15 gün süre verildiZonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kargalar köyünde, zihinsel engelli oğluyla yaşayan Gülnaz Ardıç'ın (59) evine çıkılan, 8 basamaklı merdivenin, muhtarlığın açtığı yolu 53 santimetre işgal ettiği gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Evinin önünden geçecek yolun yeteri kadar geniş olduğunu belirten Ardıç, karara tepki gösterdi. Muhtar Mehmet Kocagöz ise Kozlu Kaymakamlığı'nca merdivenin yıkımına karar verildiğini, aile için yeni merdiven yapacaklarını söyledi.
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