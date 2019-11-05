Çocuk yeni bölüm fragmanı | Asiye, iyice köşeye sıkışıyor

Salı akşamları yayınlanan Çocuk yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de STAR TV'de ekrana gelecek.

ÇOCUK YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hasan, annesiyle yaşadığı hesaplaşma sonucunda babasının adının Ali olduğunu ve Hasan daha doğmadan önce adamın öldüğünü öğrenir. Bir kez daha yıkılmıştır… Ölü bir baba ve onu istemeyen bir annenin oğludur Hasan… O bu duyguyu hazmetmeye çalışırken.

Ali Kemal, annesi ve kardeşinin kendisinden habersiz bir belaya bulaştığından şüphelenmektedir. Hasan ve Murat Yavuz’un cinayeti üzerine konuşurlar… Hasan, Murat’ı suçlamayacağını söylerken Kadir ve Ferhat arkadaşlarının yokluğundan huzursuz olmaya başlamışlardır bile… Hasan, kardeşi Murat ve can dostları arasında kalmıştır. Bunu nasıl izah edeceğini düşünürken Kadir’ler Yavuz’un telefonun en son nerede göründüğünü öğrenir…

ÇOCUK FRAGMAN