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19.11.2019 - 10:01 |

Çocuk yeni bölüm fragmanı | Büyük yüzleşme

Çocuk 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. STAR TV'de ekrana gelen Çocuk dizisinin yeni bölümünde Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. İşte Çocuk yeni bölüm fragmanı...

Çocuk yeni bölüm fragmanı | Büyük yüzleşme

Salı akşamları yayınlanan Çocuk dizisi yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de STAR TV'de...

ÇOCUK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan’ın Şule’den duyduklarıyla dünyası altüst olur. Efe, Hasan’ın oğludur. Bunca sene öldüğünü düşündüğü, bunun için kendini suçladığı oğlu gözünün önündedir. Hasan, bütün öfkesiyle köşke giderken Asiye ve Ali Kemal de Zeynep’ten Hasan’ın her şeyi öğrendiği bilgisini alır. Asiye, korkuyla Ali Kemal ve Efe’yi evden uzaklaştırmaya çalışırken Ali Kemal hiçbir yere gitmemekte kararlıdır. Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Hasan’ın elindeki silahla bir adım ileriye gitmesine oğlu engel olur. Hasan dağılmıştır… Ona baba demesi gereken oğlu, Hasan’ı amcası bilmektedir. Ona söylenen bu yalanın içinde, sevdiği en çok güvendiği Akça’nın da payı vardır. Hasan ve Akça’nın yolları büyük bir tartışmayla ayrılırken Şule de Zeynep’le birlikte köşkten kovulur.

ÇOCUK FRAGMAN

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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