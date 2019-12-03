‘Çocuklar deneme tahtamız değildir’

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz yıl ekim ayında açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerinde kat edilen yolu ve hayata geçirilen projeleri kamuoyuyla paylaşmak üzere “Birlikte Bir Yıl” toplantısı gerçekleştirdi. Lütfü Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla düzenlenen toplantının merkezinde “Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek” sloganıyla öğretmenler vardı. Tasarım ve beceri atölyelerinden öğretmen destek noktalarına kadar bir yılda gerçekleştirilenlerle ilgili bilgi veren Bakan Selçuk’un konuşmasından satır başları şöyle:

Ortak çalışma

Güçlü bir gelecekten söz ettiğimizde güçlü öğretmenlere ihtiyacımız var. Mesleki gelişim konusunda birtakım açılımlar oluşturduk.

YÖK ile birlikte öğretmen yetiştirmede ortak çalışma yürütüyoruz. 2035’lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde ele alıyoruz.

2023 Vizyonu hangi ay, neyin, nasıl, ne zaman yapılacağını gösteriyor. Toplumdaki beklentinin farkındayız ama eğer alt yapısı kurulmadan çözümler üretirsek, şimdiki çözümlerimiz gelecekteki problemlerimiz olur. Alt yapı kurmadan, pilot çalışmasını yapmadan asla bir çalışma yapmıyoruz. Bu ülkenin çocukları, bizim deneme tahtamız değil.

Destek noktası

İlçe düzeyinde 900’den fazla öğretmen destek noktası kurulacak. Bu vasıtayla Türkiye’nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz.

Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili söz verdiğimiz gibi süreyi kısaltma çabalarımız oldu. TBMM’den geçti. Ayrıca öğretmenlik meslek kanunu tasarısını da paydaşlardan görüşler alarak Cumhurbaşkanlığı makamına sunduk.

Dünya çapında bir yapay zekâ alt yapısı kurduk, pilotları da bittiğini bu alanda çalışmalara devam ediyoruz. 81 ilde ölçme değerlendirme merkezi kurduk.

İlk kez dört dil becerisini ölçerek Türkçe’yi öğretmeyi önemli bir hale getirmiş; araçlarını da geliştirmiş olduk.

* Coğrafi Bilgi Sistemi sayesinde bütün okulları uydudan izleyebiliyor, fiziki koşullarını takip edebiliyor, okulların ihtiyacını veriye dayalı belirleyebiliyoruz.

Tasarım atölyesi

2040’larda iş dünyasına atılacak çocuklar bugün ilkokulda. İşlerin en az dörtte üçünü robotların yaptığı bir döneme doğru gidiyoruz. Çocuklar bize ‘Siz bizi neye hazırladınız?’ diye soracaklar. Bunun cevabını verebilmek için bugünden paradigmal bir dönüşüme ihtiyaç var.

Çocuklar, derslerin çeşitlerinin azaltılması ve okulların ders çizelgelerinin yeniden yapılandırılmasıyla düşünmeye, tasarlamaya fırsat bulacak. Bu anlamda en kritik fikirlerden biri, tasarım ve beceri atölyesi. Şu anda 5 binin üzerinde bitmiş atölye bulunuyor.

‘Eğitimde dönüşüm çalışmaları sürüyor’

Dünyada da eğitimde değişim dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu dönüşümle öğrenciler alan derslerinde derinleşme imkânı bulabilecek. E-okul’a sosyal, duygusal becerilerle ilgili bir modül ekledik. Çocukların yetenek ve meraklarına uygun, kişiselleştirilmiş ders çizelgesi yapabilmesiyle ilgili de altyapıyı tamamladık, pilotları bekliyoruz.

Özel eğitim konusunda çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasını da çok önemsiyoruz. Onların eğitim haklarını genişletmek için engelleri ortadan kaldıracağız.

Okul seçimini kolaylaştıracak bir tercih robotu uygulamasını hayata geçirdik.

Sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde müfredat oluşturduk. Meslek lisesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor.